Basescu vrea gratierea coruptilor, dand exemplul banilor luati in campanii: "Daca vrem sa tinem rezervorul de viitori penali care inca nu au fost denuntati, nu facem nimic"/ "S-a considerat luarea de mita orice"

"Luarea de mita am propus-o la gratiere avand in vedere ca se face cu plata daunelor si avand in vedere ca nu discutam de recidivisti. Am sa va aduc si alt tip de argument. Pana la ultima lege de finantare a campaniilor electorale toate partidele vor fi acuzate si de luare de mita si de abuz in serviciu. Eu sunt de acord sa fie pedepsiti cei care au dus bani acasa. Dar altfel, banii astia s-au dus in geci, in umbrele, pt ca asa au fost lururile in realitate. Toti oamenii potlici care au trecut prin campanie exceptand 2016, pana la alegerile din 2014, au aceste probleme. Aduceti-va aminte cum aratau orasele mazgalite cu meshuri. Amintiti-va de amaratul ala care a dat pui si a fost condamnat. Nu a dus niciun pui acasa. Sigur, daca vrem sa tinem rezervorul de viitori penali care inca nu au fost denuntati de oamenii de afaceri nu facem nimic. Cred ca trebuie sa avem curaj sa spunem odata avem o lege a finantarii partidelor, nu mai exista conditii de fraudare. S-a facut un abuz formidabil pana acum" a spus Basescu in momentul in care se discuta propunerile de gratiere a faptelor de coruptie la proiectul Guvernului a legii gratierii."Eu insist asupra unui moment zero" a spus el."Momentul zero a avut loc atunci cand s-a dat legea finantarii partidelor", i-a replicat senatorul USR George Dirca."Eu am propus pentru ca s-a aplicat abuziv. S-a considerat luarea de mita orice" a completat senatorul PMP."Aici se duce si o formidabila lupta - controlul clasei politice. daca nu tragem o lini pana la legea finantarii procurorii vor tine sub control clasa politica" a mai spus Basescu, referindu-se si la faptul ca "parlamentul" s-ar afla "sub amenintarea denunturilor".In forma initatorului, faptele de coruptie precum si abuzul in serviciu sunt exceptate de la gratiere.Gratierea faptelor de coruptie a fost propusa si de senatorii PSD Serban Nicolae (presedintele Comisiei Juridice) si Liviu Tit Brailoiu.