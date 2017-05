Victor Ponta anunta ca lucreaza cu Teodorivici si Constantin la amendarea proiectului de lege privind salarizarea unitara

Intrebat de jurnalisti daca are si alte proiecte politice cu Teodorivici si Constantin, Ponta nu a dorit sa ofere prea multe detalii, precizand ca a ramas prieten cu multi oameni din PSD, fara a da insa vreun nume. In acest context, Ponta a amintit numele fostului ministru al Educatiei, Sorin Campeanu (ALDE).In martie, Sorin Campeanu s-a aratat nemultumit de conducerea ALDE, parasind sala in care se desfasura Delegatia Permanenta a partidului. Ulterior, Campeanu a afirmat, printre altele, ca alegerile in partid ar trebui sa se desfasoare de jos in sus si nu invers, potrivit DcNews.