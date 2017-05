Iulia Scantei, vicepresedintele Senatului, cercetata pentru fals si uz de fals, dupa ce ar fi devenit senator PNL fara sa fie membru de partid

In luna ianuarie, Dragomir Tomasevschi, fost prefect al judetului Iasi, a depus o plangere la Parchet in care reclama ca notarul public Iuliana Scantei a devenit senator in baza unei simple adeziuni, fara a fi membru de partid. Tomasevschi arata in plangere ca, pe 19 octombrie 2016 , Iulia Scantei a formulat o cerere de adeziune prin care a solicitat inscrierea in PNL si, la aceeasi data, a dat o declaratie prin care accepta sa candideze pentru functia de senator."Pe 20 octombrie 2016, Biroul Politic National al PNL a validat lista candidatilor la parlamentare, pe prima pozitie fiind trecuta Laura Iulia Scantei, desi acesta nu era membra de partid", se arata in plangerea depusa de Dragomir Tomasevschi.Initial, dosarul fusese clasat de un procuror de la Parchet, pe 30 ianuarie, pe motiv ca "fapta nu exista".Nemultumit de solutie, fostul prefect de Iasi a contestat decizia si procurorul-sef de sectie a decis sa-i dea dreptate, a infirmat prima solutie si a dispus continuarea cercetarilor.Potrivit legii, orice infirmare a unui dosar clasat trebuie supusa controlului unui judecator, lucru care s-a intamplat marti, la instanta suprema, care a confirmat continuarea urmaririi penale fata de Iulia Scantei.Senatoarea Iulia Scantei este o apropiata a fostului ministru al Justitiei Tudor Chiuariu. Ea a devenit notar in timpul mandatului acestuia la Justitie si apoi a fost secretar general la minister.Numele Iuliei Scantei a aparut recent in declaratia data la instanta suprema de Elena Catrinel Florescu, fosta sefa de cabinet a lui Tudor Chiuariu. Audiata ca martor in dosarul retrocedarilor de paduri, Florescu a sustinut in fata judecatorilor ca nu stie cine a ales notarul care urma sa legalizeze vanzarea unei importante suprafete de padure de catre Paltin Sturdza: "A fost intalnire cu doamna notar Laura Iulia Scantei. A fost prezenta si ea la un moment dat la intalnire. Este notarul cu care colaboram, nu-mi amintesc cine a ales notarul", a sustinut pe 26 aprilie, la instanta suprema, fosta sefa de cabinet a lui Tudor Chiuariu.