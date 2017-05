Raluca Turcan: PNL este total impotriva impozitului progresiv. Este neaplicabil si a introdus o incredibila lipsa de predictibilitate in tot mediul economic

"In 2016, mediul de afaceri a fost pacalit ca niciodata. Programul economic al PSD este nesustenabil, interesul PSD este legat primordial de propriile dosare din justitie", mai scrie liderul liberal.Raluca Turcan adauga ca "Prim-ministrul Grindeanu nu are cu cine sa urmareasca obiectivele economice, ei guverneaza cu repetenti si cu persoane care nu au nivelul de intelegere necesar."Ea acuza faptul ca "Sunt mai multe zone blocate complet la nivelul Guvernului. Cand spun complet, chiar asta inseamna complet: investiile publice, regimul redeventelor, Fondul Suveran.""Dragnea este preocupat de dosare si de cum sa controleze orice miscare in Guvern. Asadar, oricine asteapta progrese de la acest guvern este nerealist", incheie presedintele interimar al PNL.