Liviu Dragnea: Viorel Stefan e un ministru bun, dar e un dezastru la comunicare

"De multe ori vorbele pot face mai mult rau decat faptele... Lumea a inteles ca se vine cu un nou impozit, impozitul pe gospodarie; nu, nu e un impozit suplimentar", ci este vorba despre impozitul pe venitul global, care permite o serie de deduceri, a spus Dragnea."S-a iesit pe piata cu acest draft nu-mi dau seama de ce, eu nu am fost intrebat, nici dl Tariceanu, nu stiu daca premierul Grindeanu a fost intrebat, in conditiile in care nu e finalizat", a continuat seful PSD, care l-a criticat pe Viorel Stefan si pentru faptul ca "a lansat foarte multe teme dar nu a explicat temeinic niciuna".Dragnea a precizat ca ii reproseaza ministrului de Finante faptul ca "nu are stiinta comunicarii, care este importanta", in conditiile in care "de multe ori vorbele pot face mai mult rau decat faptele".In ceea ce priveste contributiile pentru asigurari sociale, Liviu Dragnea a sustinut ca plata acestora "nu e in sarcina angajatului, ci in contul angajatului", in conditiile in care "tot angajatorul va face plate".