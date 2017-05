Traian Ungureanu, europarlamentar PNL: PSD trebuie desfiintat, fie si ilegal

"Suprimarea, fie si ilegala, a acestui partid bine infipt in lume ar trebui sa fie o corectie banala si larg consimtita. In fond, PSD, un partid maniacal antijustitie, s-a pus, singur, in afara legii. Dar aparentele insala. Nu sintem in fata unei urgente, ci a unei datorii vechi. PSD trebuia desfiintat demult", spune Traian Ungureanu.Acesta invoca, printre altele, in sprijinul sau faptul ca, dupa abrogarea celebrei OUG 13, PSD si ALDE "au plasat in Parlament o bomba cu fragmentatie: zeci de amendamente au patruns in corpul de lege, desenind cu linie intrerupta, conturul fostei Ordonante 13"."Cu alte cuvinte, Dragnea si ai lui au trecut de la haiducie la birocratie. Succesul nu e departe. Metoda a fost folosita peste tot, in cele mai scabroase scopuri, si a reusit, tocmai pentru ca oboseste publicul, adoarme observatorii si lasa o duhoare ce poate fi usor confundata cu mirosul legalitatii. PSD a trecut la hipnoza scriptica, dovedind ca poate fi, cind nu se mai poate altfel, un bun partid euro-birocratic, adica un aparat de comasat hirtii si rastalmacit legea prin prevederi legale. E tehnica prin care o birocratie poate bate si amuti bunul simt, publicul si legea, la pachet", mai spune el.