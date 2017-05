Nicolicea spune ca procurorul general ar trebui sa precizeze daca mai mentine solicitarea de ridicare a imunitatii in cazul lui Eugen Bejinariu / DNA a cerut inca din noiembrie anul trecut incuviintarea urmaririi penale

"Dupa cum stiti au existat cateva impedimente de procedura in cazul Bejinariu. Solicitarea este facuta in mandatul trecut. Fiecare grup parlamentar are niste reprezentanti in comisie care isi informeaza grupul si care va vota in plen in cunostinta de cauza. Avem in momentul de fata doua grupuri care nu au participat in legislatura trecuta la citirea dosarului, spre exemplu PMP si USR. Nu are cine sa ii informeze ce scrie in dosarul respectiv. Data trecuta au participat alti membri de la comisie, care in prezent nu mai exista. In mod normal, trebuie sa luam documentatia, sa fie studiata la comisie, am solicitat-o, ne-a venit, voi face un program in care sa poata sa fie studiata de catre membrii comisiei de la fiecare grup, ca fiecare grup sa fie informat si sa stie ce voteaza atunci cand va vota in plen", a spus Nicolicea, la Palatul Parlamentului.El a adaugat ca mai exista in acest caz "un incident, in ceea ce priveste incadrarea"."Dupa cum stiti, se vorbeste de abuzul in serviciu. Intre timp a intervenit o decizie a Curtii Constitutionale care a clarificat anumite chestiuni si ramane de vazut daca procurorul general mai insista intr-o astfel de solicitare. Retineti ca abuzul in serviciu este o infractiune doar daca se face cu incalcarea unei legi. Va trebui sa revina, probabil, cu o astfel de cerere, in care sa faca si precizarea aceasta, sa tina cont si de decizia Curtii Constitutionale, aceste decizii sunt obligatorii pentru absolut toata lumea. Timpul nu se va lungi pentru ca in aceasta perioada, pana ne raspunde domnul procuror general, deputatii vor studia dosarul", a mentionat el.Nicolicea a mai spus ca, indiferent daca procurorul general va veni cu o noua solicitare sau nu, comisia va decide ce solutie va adopta in cazul Bejinariu.DNA a solicitat, in legislatura trecuta, incuviintarea urmaririi penale in cazul deputatului PSD Eugen Bejinariu. Plenul Camerei Deputatilor nu a putut insa sa ia o decizie in acest sens deoarece, in sedinta din 5 decembrie 2016, nu a fost cvorum. La alegerile din 11 decembrie 2016, Eugen Bejinariu a fost ales din nou deputat din partea PSD.DNA a cerut aviz de la Camera Deputatilor pentru urmarirea penala a lui Bejinariu, in dosarul "Microsoft 2", fiind suspectat de abuz in serviciu dupa ce, in perioada 2003 - 2004, cand a fost ministru pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului, ar fi initiat si sustinut hotararile de Guvern privind licentele Microsoft pentru scoli.