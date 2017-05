Comisia de ancheta privind alegerile din 2009: Iordache si Nicolicea propun ca cei care refuza sa vina la audieri in parlament sa poata fi anchetati penal

Ce prevad aceste modificari:



Comisiile de ancheta parlamentara pot cita orice persoana care lucreaza in cadrul Guvernului sau in cadrul celorlalte organe ale administratiei publice si care poate avea cunostinta despre o fapta sau o imprejurare de naura sa serveasca la aflarea adevarului in cauza care formeaza obiectul activitatii comisiei. Persoanele citate sunt obligate sa se prezinte in fata Comisiei de ancheta parlamentara.

In cazul refuzului nemotivat de a raspunde solicitarilor comisiei de ancheta, aceasta poate propune sesizarea conducatorului autoritatii sau institutiei unde desfasoara activitatea persoana citata, in vederea aplicarii in mod corespunzator a prevederilor regulamentelor de organizare si functionare a institutiei respective sau poate propune sesizarea organelor de urmarire penala pentru infractiunea prevazuta de articolul 267 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal.

Refuzul persoanleor invitate la comisia de ancheta de a furniza informatiile solicitate sau de a pune la dispozitia acesteia celelalte documente sau mijloace de proba detinute utile activitatii comisiei, poate fi considerat ca obstructionare sau impiedicare a aflarii adevarului si poate constitui temei pentru sesizarea organelor de urmarire penala.

Aceste modificari au fost depuse marti la parlament si tot marti vor fi discutate, pe repede inainte, de comisia parlamentara de statut.Iordache a declarat marti ca Parlamentul nu va face ancheta penala, dar este normal ca inclusiv magistratii sa fie obligati sa se prezinte la audieri, acesta fiind si motivul pentru care este necesara o astfel de modificare."Ancheta parlamentara e ancheta parlamentara, prin care vrem sa aflam chestiuni care vizeaza activitatea parlamentara, activitatea legislativa. Activitatea penala sau activitatea pe care o desfasoara Parchetul este alta ancheta. Tocmai de aceea sunt doua actiuni total diferite. Daca sunt fapte de natura penala, fara indoiala si in aceasta comisie de ancheta parlamentara, faptele respective sunt inaintate Parchetului. Nu are in niciun fel Parlamentul sau nu poate face Parlamentul ancheta penala. Nu va face ancheta penala Parlamentul", a spus Iordache.Intrebat despre propunerea sa prin care persoanele care vor fi chemate la audieri in cadrul comisiei de ancheta vor fi obligate sa dea curs invitatiei, deputatul PSD a spus: "Nu e normal? Persoanele care considera comisia respectiva ca pot aduce informatii concludente care sa aflam adevarul, fara indoiala sunt invitate".(1) functionarul public care, luand cunostinta de savarsirea unei fapte prevazute de legea penala in legatura cu serviciul in cadrul caruia isi indeplineste sarcinile, omite sesizarea de indata a organelor de urmarire penala se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amenda.(2) Cand fapta este savarsita din culpa, pedeapsa este inchisoarea de la 3 luni la un an sau amenda.