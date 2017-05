USR cere sanctionarea lui Calin Popescu Tariceanu si a liderului senatorilor PSD, dupa ce Serban Nicolae l-a facut pe Mihai Gotiu “analfabet”, “prost” si “nespalat”

Prima solicitare formulata de USR il vizeaza pe senatorul PSD Serban Nicolae, care in sedinta Biroului Permanent din 3 aprilie i s-a adresa vicepresedintelui Senatului, Mihai Gotiu, cu apelative precum "analfabet", "prost" si "nespalat". Mai multe detalii aici "In data de 3 aprilie 2017, dupa votarea ordinii de zi a sedintei Biroului Permanent, domnul senator PSD Serban Nicolae a solicitat sa i se dea cuvantul, i s-a acordat, moment in care acesta a inceput sa adreseze o avalansa de cuvinte si expresii injurioase care faceau trimitere la vicepresedintele Senatului, domnului Mihai Gotiu, senator USR. Acesta din urma a luat cuvantul si l-a intrebat pe Serban Nicolae daca se refera la el. Domnul senator Serban Nicolae a evitat raspunsul, dar a continuat jignirile si injuriile, de data aceasta referindu-se (inclusiv cu nume) la liderul USR, Nicusor Dan. Membrii Biroului Permanent au recunoscut ca persoana vizata de jigniri este domnul Mihai Gotiu, iar ulterior, prin declaratiile facute presei, domnul Serban Nicolae a confirmat si acesta ca la domnul Mihai Gotiu se referea (lucru, de altfel, cat se poate de evident pentru toti cei prezenti la sedinta)", se arata in sesizarea USR, potrivit news.ro.Senatorii USR se plang ca, prin comportamentul sau, Serban Nicolae a dat dovada de dispret total fata de regulamentul Senatului prin jignirile aduse lui Mihai Gotiu si lui Nicusor Dan si afirma ca "sfidarea flagranta a regulamentului de catre Serban Nicolae poate fi interpretata nu doar ca o jignire, ci si ca o actiune de intimidare la adresa lui Mihai Gotiu si a colegilor lui din USR".In plangerea formulata, USR mai spune ca, potrivit statutului senatorilor si deputatilor, pastrarea unui limbaj decent, lipsit de injurii constituie o obligatie a parlamentarilor, iar comportamentul injurios reprezinta o abatere disciplinara.In cea de-a doua sesizare inaintata Biroului Permanent al Senatului, USR cere sanctionarea lui Calin Popescu Tariceanu pentru ca acesta a incalcat regulamentul deoarece nu i-a aplicat nicio santiune lui Serban Nicolae si pentru ca i-a refuzat dreptul la cuvant lui Mihai Gotiu."Prin comportamentul sau, domnul presedinte al Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a dat dovada de dispret total fata de Regulamentul Senatului. Este extrem de putin probabil ca domnul Calin Popescu Tariceanu sa nu fi cunoscut obligatia de a-l sanctiona pe domnul Serban Nicolae aplicandu-i acestuia sanctiunile disciplinare de sedinta. In aceste conditii, sfidarea flagranta a Regulamentului de catre domnul Calin Popescu Tariceanu poate fi interpretata nu doar ca o jignire, ci si ca o actiune de intimidare la adresa domnului Mihai Gotiu si a colegilor din USR", se arata in sesizarea depusa de USR.Cele doua sesizari au fost discutate in sedinta de marti a Biroului Permanent al Senatului, in absenta lui Calin Popescu Tariceanu, si trimise Comisiei juridice, al carei presedinte este chiar Serban Nicolae, cel impotriva caruia este formulata una dintre plangeri.