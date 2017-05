Contracandidat pentru Nicusor Dan - Deputatul Emanuel Ungureanu candideaza la sefia USR: "Imi doresc ca dupa congres Nicusor Dan, Cristi Ghinea, Clotilde Armand sa lucreze excelent impreuna"

Redam intreaga scrisoare mai jos:



In scrisoarea deschisa, Ungureanu, in varsta de 39 de ani, admite faptul ca nu este cunoscut de catre colegii de partid si se prezinta ca jurnalist, profesor de istorie si "luptator innascut", mentionand faptul ca a infiintat Asociatia pentru Solidaritate si Empatie Delia Gradinaru si ca ingrijeste ca voluntar copii si tineri cu insuficienta renala. "Acum patru luni, am luat decizia sa intru in USR pentru a lupta cu alte forte impotriva mafiei din sistemul sanitar si pentru a crea o noua Legea a Transplantului care sa promoveze valori ca: echitatea, transparenta si egalitatea in fata unei sanse la viata" mentioneaza el."Am decis sa imi depun candidatura la slujba de presedinte USR la Congresul partidului. USR trebuie sa ramana o uniune de idei progresiste si conservatoare, dar trebuie sa se fereasca de tendintele impregnate de forme hibride de talibanism ale celor care vor sa impuna prin iesiri necontrolate partidului propriile viziuni despre dezvoltarea societatii. Trebuie sa ne educam spiritul de solidaritate, trebuie sa invatam sa privim cu prietenie persoanele cu care ne confruntam in idei. USR este un grup fantastic de oameni creativi, cu idei extraordinare despre cum ar trebui sa modernizam Romania. Candidatura mea la pozitia de presedinte al partidului va da glas dorintei celor care isi doresc un partid unit, in care sa se regaseasca toti cei care au caracterul suficient de puternic incat sa reziste tentatiei vanitatii ca au intotdeauna dreptate" spune Ungureanu.El se refera si la Dacian Ciolos, pe care spune ca l-a sustinut in campanie si ca USR trebuie sa gaseasca mai multi oameni ca el.Ungureanu avertizeaza si asupra dovezilor de orgoliu din partid. "Trebuie sa ne uitam fiecare dintre noi foarte urgent in oglinda si sa privim cu atentie in ochii nostri pentru a vedea semnele clare de: vanitate, invidie si orgoliu. USR trebuie sa ramana o uniune de idei progresiste si consevatoare dar trebuie sa se fereasca de tendintele impregnate de forme hibride de talibanism ale celor care vor sa impuna prin iesiri necontrolate partidului propriile viziuni despre dezvoltarea societatii. Trebuie sa ne educam spiritul de solidaritate, trebuie sa invatam sa privim cu prietenie persoanele cu care ne confruntam in idei" scrie acesta.Ungureanu isi incheie scrisoarea intr-o nota misterioasa: "Sunt Emanuel Ungureanu si vreau sa fiu presedintele vostru de suflet, pe cel care va conduce partidul in continuare, l-ati ales deja". Contactat de HotNews.ro, acesta a precizat ca este vorba de faptul ca au existat doua tendinte in partid si s-au conturat doua tabere - Nicusor Dan si Cristian Ghinea - odata cu scandalul venirii lui Dacian Ciolos si mesajul sau se refera la faptul ca nu vrea ca partidul sa fie dezbinat."CANDIDATURA LA SLUJBA DE PRESEDINTE USR!Dragii mei, majoritatea dintre voi ma cunosc prea putin sau deloc. Lucrul acesta este valabil pentru aproape toti colegii mei din acest partid-surpriza, creatia unor minti idealiste ca cea a lui Nicusor Dan si a unor fosti sau actuali prieteni care, satui de coruptia generalizata, au vrut sa cucereasca Bucurestiul si apoi Romania cu ideea ca se poate face administratie cu bun-simt, responsabilitate si mai ales cinste.Cateva cuvinte despre mine.M-am nascut in Bucovina, de 22 de ani locuiesc in Cluj, in ultimii 14 ani viata mea a fost o combinatie de bucurii extraordinare si dureri profunde. O sa intelegeti de ce. Am terminat facultatea de istorie si studiile postliceale de asistenta sociala, din anul 2007 am inceput sa practic jurnalismul. Sunt profesor de istorie de 13 ani, iubesc ceea ce fac si sunt iubit de elevii mei.Sunt sigur ca fiind un partid care are atat de multi IT-ist veti intra imediat pe Google si veti gasi si sandaluta cu care eram incaltat cand m-a calcat autobuzul, la varsta de 5 ani¬ In circumstante dramatice, acum 10 ani, am infiintat Asociatia pentru Solidaritate si Empatie Delia Gradinaru, ingrijesc de atunci, ca voluntar, peste 100 de copii si tineri cu insuficienta renala cronica din toata tara. Am trait langa acesti luptatori minunati experiente cumplite care mi-au marcat viata.Am ingropat 21 de copii bolnavi si toate acele momente de suferinta ce mi-au creat avene in suflet, m-au invatat un lucru fundamental, pe care vi-l impartasesc cu drag. Viata este scurta, merita sa muscam cu pofta din ea si este extrem de important sa ne ocupam de lucruri mari, nu de lucruri marunte, pentru ca, dupa noi, ramane doar caracterul.In acesti ani, am luptat pentru ca copiii si tinerii dependenti de dializa din Romania sa fie tratati cu demnitate, am demascat coruptia din sistemul de transplant. De curand, procurorii DIICOT au declansat o ampla ancheta in urma unor sesizari care au avut la baza si raspunsul interpelarilor mele la adresa ministrului Sanatatii. Am scris ca jurnalist de investigatii zeci de anchete despre coruptia morala, coruptia sistemica si despre mizeria din spitalele Romaniei.Sunt un luptator innascut. Ani de zile am avut curajul sa infrunt de unul singur mafia din sistemul de transplant. Dupa 14 ani am reusit. A trecut mult timp dar, am reusit.Acum patru luni, am luat decizia sa intru in USR pentru a lupta cu alte forte impotriva mafiei din sistemul sanitar si pentru a crea o noua Legea a Transplantului care sa promoveze valori ca: echitatea, transparenta si egalitatea in fata unei sanse la viata.Voi promova, alaturi de colegii mei, modificari in Codul Penal care sa incrimineze traficul de organe si tesuturi umane. Cu sprijinul colegilor mei din filiala Cluj am fost ales deputat si mai apoi cu votul colegilor mei din grupul parlamentar am devenit unul dintre vicepresedintii Comisiei de Sanatate din Camera Deputatilor.Lupt de patru luni alaturi de colegul meu Tudor Pop si senatorul Adrian Wiener pentru ca legi ca cea a vaccinarii sa fie promovate in societate intr-o forma in care copiii nostri sa fie protejati. Este inspaimantatoare iresponsabilitatea guvernantilor care nu asigura stocurile pentru vaccinuri esentiale. Sunt boboc in USR dar nu si in viata.Am condus din studentie o asociatie studenteasca la nivel national, am gestionat si mediat conflicte, am condus proiecte de amploare, am invatat sa negociez cu oameni dificili in situatii complicate. Am activat in trei domenii cheie: sanatate, educatie si asistenta sociala.Am 39 de ani si ma uit la mine si la voi cu duiosie. O 'mana' de oameni nebuni, fara resurse materiale, fara oameni de afaceri potenti in spate, fara presa prietena, dar motivati de zeci de mii de oameni care au strigat si mai striga 'coruptia ucide' s-au aventurat sa infrunte un colos urias, sofisticat.Noi am inceput sa luptam impotriva gastilor, insa trebuie sa va aduc repede in atentie ca pe alocuri si prea devreme am uitat ca nu putem sa luptam cu aceste grupari infractionale de tip mafiot fara sa fim o familie.Am promovat in campanile ideea ca noi am fi altfel si cred ca unii dintre noi suntem, altii au uitat asta, iar altii, doar au disimulat, nu sunt deloc altfel.Trebuie sa ne uitam fiecare dintre noi foarte urgent in oglinda si sa privim cu atentie in ochii nostri pentru a vedea semnele clare de: vanitate, invidie si orgoliu.USR trebuie sa ramana o uniune de idei progresiste si consevatoare dar trebuie sa se fereasca de tendintele impregnate de forme hibride de talibanism ale celor care vor sa impuna prin iesiri necontrolate partidului propriile viziuni despre dezvoltarea societatii. Trebuie sa ne educam spiritul de solidaritate, trebuie sa invatam sa privim cu prietenie persoanele cu care ne confruntam in idei.Dragii mei, in aceasta viata toti suntem niste fosti¬ USR este un grup fantastic de oameni creativi, cu idei extraordinare despre cum ar trebui sa modernizam Romania.Candidatura mea la pozitia de presedinte al partidului va da glas dorintei celor care isi doresc un partid unit in care sa se regaseasca toti cei care au caracterul suficient de puternic incat sa reziste tentatiei vanitatii ca au intotdeauna dreptate.Vorbim enorm in USR, avem o groaza de idei, dar avem putini oameni de actiune. Totul s-a intamplat foarte repede, unii dintre noi au muncit mai mult decat altii. Ma refer acum, mai ales la colegii din Bucuresti care au transformat USB in USR dupa o campanie reusita la locale. Le multumesc din suflet.Apreciez enorm munca lui Cristian Ghinea in grupul parlamentar, mintea lui ordonata ne ajuta sa ne organizam, nu este singurul, dar este exponential pentru un grup de colegi de la care invat lucruri zilnic. Imi doresc enorm ca dupa acest congres Nicusor Dan si Cristi Ghinea, Clotilde Armand sa comunice mai bine si sa lucreze excelent impreuna.Sunt doar trei dintre oamenii formidabili pe care ii are acest partid si care au calitati certe de lider, mai adaug un nume, un om bun, Iulian Bulai, dar sunt multi ca el. Avem o echipa de parlamentari redudatibila. Astept sa cunosc filialele in care nu am avut cum sa ajung pana acum.Suntem atat de cruzi¬ Insa, dragii mei, un copil creste in 9 luni¬ Stiu, ne grabim, dar daca copilul iese mai repede, moare sau riscul unor malformatii este major¬ Lupa anticoruptie ne uneste pe toti, sunt foarte sigur de asta, va rog din suflet, macar pentru o vreme, pana invatam ce inseamna doctrine si ideologie, progresist si conservator sa nu cautam conflictul in discutiile noastre particulare si mai ales in public.Electoratul nostru este mai educat, mai pretentios dar la fel de latin. Adora barfa, intrigile, teoria conspiratiei. Sa renuntam la puritanism, este ipocrizie pura sa ne credem tot timpul, mai buni, mai drepti, mai destepti ca altii¬ Ma gandesc uneori cu duiosie la formele de puritanism pe care le promoveaza unii dintre colegii mei foarte dragi¬Oare daca Maria Magdalena ar fi vrut sa intre in USR am fi gasit un post de vicepresedinte pentru ea? Eu i-as acorda cu bucurie votul meu de incredere si nu pentru faptul ca i-a spalat cu parul ei picioarele lui Sefu¬Cui i se iarta mult, iubeste mult¬Am sustinut in campanie, cu bucurie, un om care intrunea calitatile fundamentale pentru un politician- altfel: bunul simt, cinstea, competenta, modestia. Numele lui este Dacian Ciolos. Trebuie sa gasim mai multi oameni ca el, mai competenti decat noi sau la fel de competenti, sa-i promovam in partid si daca este necesar si uneori va fi, sa le recunoastem superioritatea. Cred cu tarie ca portile partidului trebuie deschise pentru toti cei care cred ca pot sa se alature frontului anticoruptie, oameni integri, oameni de caracter.Sunt multi, la Cluj bat la portile noastre 300 de persoane, le-am ferecat pentru o vreme, sper sa le deschidem curand. Trebuie sa ii motivam sa nu renunte la ideea de intra in USR, din afara, parem dezorientati, prea dezbinati si sovaielnici.Simtiti sau stiti ca in politica totul este despre cum comunicam si cum este perceput ceea ce suntem.Imi doresc sa fiu presedintele inimii voastre, doar daca in ea USR inseamna o familie in care cautam cu tact consensul si atunci cand nu il gasim nu ne infingem cutitele pe la spate. Sunt convins ca vom regasi in noi resursa de dragoste si bunatate pentru a ne uni, acum nu suntem uniti cel putin asa arata la mine in oglinda.Va iubesc pentru ceea ce sunteti!Mi-ati oferit o sansa uriasa sa lupt alatuti de voi impotriva coruptiei din spitalele care mi-a omorat 21 de copii la care am tinut ca ochii din cap.Un ultim apel!Oana Bizgan ma descria la Cluj ca fiind omul care asigura echilibrul emotional. Ii multumesc frumos. Trebuie sa invatam sa ne apreciem mai mult unii pe altii si sa spunem mai des multumesc.Sunt Emanuel Ungureanu si vreau sa fiu presedintele vostru de suflet, pe cel care va conduce partidul in continuare, l-ati ales deja"¬