Andrianos Giannou, vicepresedintele organizatiei de tineret a PNL, a fost ales presedintele Tineretului Popular European

Astfel, TNL Romania va detine timp de doi ani presedintia celei mai mari si mai influente organizatii politice de tineret, care reuneste peste 60 de organizatii din Europa si nu numai, se arata in comunicat.Andrianos este absolvent al Facultatii de drept din cadrul City University din Londra. Din anul 2005 este implicat in departamentul de relatii internationale al organizatiei de tineret. In perioada 2015-2017 a ocupat functia de vicepresedinte al Tineretului Popular European, conform PNL.