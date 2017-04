Turcan: Nu putem sta doar cu lupta impotriva justitiei, sau in brate cu Ciolos sau alt personaj providential. Nici Iohannis nu poate sa vina sa ne faca treaba in PNL

Liderul interimar al PNL, Raluca Turcan, a declarat, sambata, la Iasi, ca presedintele Klaus Iohannis nu poate sa vina sa faca treaba PNL, nici Dacian Ciolos sau alt "personaj providential", ci liberalii trebuie sa prezinte strategii clare pentru a atrage oameni care structural sunt compatibili cu formatiunea, potrivit News.ro.





Raluca Turcan a participat la Comitetul judetean de coordonare al PNL Iasi, ea afirmand ca reactiile critice la adresa PSD nu sunt suficiente, ci partidul trebuie sa vina cu strategii clare si cu un set de valori care sa atraga alegatorii.

"Dupa ce criticam PSD trebuie sa si punem ceva pe masa. Nu putem sta doar cu lupta impotriva justitiei, sau in brate cu Dacian Ciolos sau cu cine stie ce alt personaj providential. Nici Klaus Iohannis nu poate sa vina sa ne faca treaba noua celor din PNL. Nu ne face politicile PNL. El are un program de tara de urmarit si o majoritate parlamentara care il sapa zilnic la radacina. Forta PNL trebuie sa creasca si sa se manifeste astfel incat sa il intareasca si pe presedintele Klaus Iohannis. Setul nostru de valori trebuie obligatoriu sa se concentreze spre mediul de afaceri, profesori, medici, oameni de cultura, societate civila, oameni care structural sunt compatibili cu PNL", a spus Raluca Turcan, in fata celor 400 de delegati la reuniunea PNL de la Iasi.

Ea a mai afirmat ca in PNL trebuie aplicate criterii de integritate si competenta si ca partidul nu-si permite sa aiba acelasi comportament ca PSD, pentru ca alegatorii de dreapta taxeaza astfel de lucruri, avand alte asteptari decat cei ai PSD.

"Daca esti integru nu esti vulnerabil. Daca ai probleme de integritate atunci iti apar multe vulnerabilitati. Si atunci, stiu eu cine, te strange de vulnerabilitate si ai ramas cu politica-n brate. Ori PNL nu-si permite, tinand cont de cei care se uita spre PNL, sa aiba acelasi comportament ca PSD. Stiu ca unii dintre noi spun 'Da' ce, PSD-ul a fost ales cu o gramada de corupti in ograda, de ce PNL nu ar putea sa faca la fel?' Cei care privesc spre PNL sunt diferiti de pesedisti. Au alte asteptari, sunt informati, judeca comparativ, pun in balanta. Reusim sa ii convingem in special in orase, in municipii resedinta de judet, cum e Iasiul, daca avem un nivel foarte ridicat al integritatii, competentei si performantei politice. Nu ne putem juca cu lucruri pe care electoratul PNL le asteapta de la noi", a afirmat Raluca Turcan.