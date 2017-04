Orban: PNL pierde lunar mii de membri care nu se simt reprezentati

Liberalul Ludovic Orban a declarat, sambata, la Iasi, ca PNL pierde, lunar, mii de membri care nu se simt reprezentati, nu sunt ascultati iar activitatea lor nu este cunoscuta, transmite Agerpres.





"Pierdem la nivel national, lunar, mii de membri pentru ca oamenii respectivi nu se simt reprezentati de nimeni, nu sunt ascultati, pentru ca munca lor nu este recunoscuta, pentru ca nu se simt bine in PNL. De-a lungul carierei mele am adus multi oameni in partid", a afirmat Ludovic Orban in prezenta a aproximativ 400 de membri ai filialei iesene a PNL, care au venit sa-si aleaga noua conducere.





Orban le-a transmis celor prezenti ca valoarea PNL sta in fiecare membru de partid si a atras atentia ca performanta formatiunii depinde de modul in care membrii sunt pusi in valoare de lideri.





"Cu cat membrii PNL se simte tratati si respectati, sunt ascultati atunci cand au ceva de spus, se tine cont de parerea lor, li se recunosc meritele, li se apreciaza membrilor partidului eforturile depuse iar atunci cand este vorba de decis cine ne reprezinta in diferite functii de consilieri locali, judeteni, parlamentari, daca nu numara scamele de pe un umar sau altul de pe costumul sefului, ci sa conteze pentru fiecare membru de partid rezultatele pe care le-a adus fiecare pentru PNL in activitatea depusa, valoarea profesionala si capacitatea de a comunica eficient si de a aduce membri de partid sau voturi pentru PNL", a mai declarat Ludovic Orban.