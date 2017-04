Europarlamentarul Cristian Preda nu merge la receptia de 9 Mai de la Cotroceni: N-am chef sa ciocnesc sampanie cu pungasi

Cristian Preda s-a aratat nemultumit de faptul ca presedintele Klaus Iohannis a renuntat sa mai aplice principiul de a nu invita la receptiile de la Cotroceni persoane care au probleme cu justitia: "Dragnea a anuntat ca e invitat la Cotroceni de ziua Europei. Purtatoarea de cuvant a lui K. Iohannis a confirmat informatia, explicand ca s-a optat pentru o , curtea Palatului fiind . De Ziua nationala, presedintele respecta criteriul integritatii, iar de 9 mai il uita."In aceste conditii, europarlamentul ii sugereaza presedintelui sa nu se limiteze doar la persoanele condamnate cu suspendare: "Voi declina invitatia primita de la Cotroceni. N-am chef sa ciocnesc sampanie cu pungasi. Intrucat curtea e , Iohannis poate sa-l cheme si pe Voiculescu. De ce sa-i privilegieze pe condamnatii cu suspendare?"Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, joi, la Parlament, ca a primit o invitatie la Palatul Cotroceni, precizand insa ca nu stie exact pentru ce eveniment - 9 Mai sau vizita in Romania a presedintelui Comisiei Europene, Jean Claude Juncker.Anul trecut, Liviu Dragnea nu a fost invitat nici la receptia de Ziua Europei de la Cotroceni, nici la evenimentele organizate de Ziua Nationala. Administratia prezidentiala a decis sa nu invite atunci persoane cu probleme penale.Purtatorul de cuvant al presedintelui, Madalina Dobrovolschi, a justificat, vineri, invitarea lui Liviu Dragnea si a lui Calin Popescu Tariceanu la receptia de 9 Mai de la Palatul Cotroceni prin faptul ca la baza alcatuirii listei de invitati a stat un alt principiu decat cel de la 1 Decembrie, anume o reprezentare cat mai larga a intregului spectru politic, mentionand ca in curtea Palatului Cotroceni este suficient loc pentru toata lumea."Nu voi face niciun fel de comparatie intre un eveniment si altul (...) De aceasta data s-a optat pentru o lista extinsa care sa satisfaca un principiu: o reprezentare cat mai larga, atat la nivelul institutiilor statului, cat si din alte zone, ceea ce inseamna societate romaneasca, cultura, educatie, sanatate, economie. O sa vedeti ca va fi foarte multa lume si va asigur ca aceasta curte a Palatului Cotroceni este suficient de mare pentru a gazdui pe toata lumea", a declarat Madalina Dobrovolschi intrebata de ce la receptia de 9 Mai au fost invitate persoane considerate indezirabile la receptia de 1 Decembrie 2016 din cauza problemelor penale.Intrebata in continuare daca presedintele a renuntat la criteriile de integritate impuse listei de invitati din iarna anului trecut, Dobrovolschi a precizat ca cele doua evenimente, receptia de 1 Decembrie si cea de 9 Mai, sunt diferite."Nu voi compara lista de acum cu alta lista pentru ca sunt evenimente diferite. Va asigur ca presedintele Romaniei nu face niciodata rabat de la principii, pentru ca nu este o chestiune pe care doar domnul presedinte o crede. Trebuie sa avem in spatiul public si mai ales la nivelul functiilor importante in stat niste criterii de moralitate care sa fie respectate de toata lumea (...) Acum vorbim despre un alt principiu care a stat la baza acestei liste, a fost acela pe care l-am mentionat deja ¬ o reprezentare cat mai larga a intregului spectru politic si a conducerii institutiilor statului", a subliniat Dobrovolschi.Ea a precizat ca pe lista de invitati se regasesc fostii presedinti ai Romanii, fostii prim-ministri, inclusiv Victor Ponta, dar si sefi actuali ai institutiilor statului.