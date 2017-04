Medicul Paul Porr, reales in functia de presedinte al Forumului Democrat al Germanilor din Romania

"Paul Porr a fost nominalizat drept candidat de Consiliul de Conducere si a obtinut unanimitate de voturi. Conform statutului, el va exercita mandatul pe timp de patru ani", se arata in comunicat.Potrivit documentului, Porr a fost ales in functia de presedinte al FDGR in martie 2013 dupa depunerea mandatului de catre Klaus Iohannis. Porr a fost, din 1995, vicepresedinte al FDGR, respectiv presedinte al FDG Transilvania.Paul-Jurgen Porr este nascut la Medias, in 1951, si este medic de profesie.Dupa ce a activat ca sef de clinica si cercetator la Cluj-Napoca, din 2006 a fost seful Clinicii Medicale I in cadrul Spitalului Clinic Judetean Sibiu si conferentiar la Facultatea de Medicina a Universitatii Lucian Blaga din Sibiu.Din februarie 2017, este directorul medical al Clinicii Polisano.Din 2008, Paul Porr este consilier in Consiliul Judetean Sibiu, din partea FDGR.Paul Porr este, de asemenea, finul de cununie al presedintelui Klaus Iohannis, fiind, impreuna cu sotia, unii dintre cei mai apropiati prieteni ai cuplului prezidential.