Dacian Ciolos: Declaratia Anei Birchall despre intarzierile in pregatirea presedintiei romane a Consiliului UE, un gest neelegant

"Afirmatiile doamnei ministru Birchall arata inca odata cum actualul Guvern isi scuza intarzierile in adoptarea unor masuri prin apel la o presupusa "grea mostenire" pe care ar fi preluat-o de la fostul Guvern. Declaratia doamnei ministru (...) este o modalitate prin care cauta vinovati ca un leit-motiv al actualului guvern, chiar daca au trecut deja aproape patru luni de la instalarea guvernului actual", sustin Dacian Ciolos si Dragos Tudorache.Cei doi precizeaza ca Ana Birchall stia care au fost masurile luate de guvernul Ciolos pentru preluarea, pentru prima jumatate a anului 2019, a presedintiei Consiliului Uniunii Europene. "Aceasta declaratie este un gest neelegant, avand in vedere ca doamna Ana Birchall a participat si a fost informata, pe parcursul anului 2016, in calitatea sa de presedinte al comisiei de Afaceri Europene din Camera Deputatilor, de calendarul si masurile luate de fostul executiv pentru pregatirea preluarii de catre Romania a Presedintiei Consiliului UE", se arata in documentul citat.Ciolos aminteste ca infiintarea, in cursul acestei saptamani, a Consiliului Interministerial pentru Pregatirea si Exercitarea Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene, a fost una dintre recomandarile facute in cadrul Unitatii de pregatire a Presedintiei Consiliului UE (UPPCUE ) care a functionat in cadrul Cancelariei lui premierului Dacian Ciolos.Ulterior, Unitatea a trecut in subordinea ministrului pentru Afaceri Europene, prin decizia guvernului Grindeanu. "De la mutarea UPPCUE si decizia de infiintare a unui nou organism Interministerial au trecut cateva luni, intarziere care nu poate fi imputata fostului guvern care a aprobat, prin Memorandum, pe 30 decembrie 2016, un Plan de actiune pentru pregatirea Presedintiei Consiliului UE pe care Romania o va exercita in primul semestru 2019", precizeaza Dacian Ciolos.Documentul invocat de Ciolos continea descrierea rolului si atributiilor unei presedintii a Consiliului UE, a perspectivei elaborarii Programului Trio-ului de Presedintii din care face parte Romania precum si a Programului Presedintiei Romaniei a Consiliului UE si o evaluare a resurselor necesare si sugereaza setul de masuri tehnice necesar a fi implementate in procesul de pregatire pe parcursul urmatorilor doi ani.Ministrul delegat al Afacerilor Europene, Ana Birchall, a afirmat ca fostul guvern "nu si-a facut temele" privind presedintia Consiliului UE, iar acum guvernul Grindeanu trebuie sa recupereze intarzierile provocatre anterior."Decizia Guvernului de infiintare a Consiliului Interministerial pentru Pregatirea si Exercitarea Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene certifica eforturile noastre din ultimele luni de accelerare a organizarii pentru pregatirea Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene in primul semestru din 2019. Din pacate, fostul Executiv a batut pasul pe loc, nu si-a facut temele la momentul potrivit, iar noi suntem pusi in situatia de a recupera intarzierile cauzate de guvernul anterior. Multumesc tuturor colegelor si colegilor care ne-au sprijinit si ne sprijina zilnic. Multumesc domnului presedinte Liviu Dragnea care ne-a sustinut inca de la inceput, inclusiv prin includerea in buget a unei file de buget separate pentru pregatirea Presedintiei", a declarat Ana Birchall.Consiliul Interministerial pentru Pregatirea si Exercitarea Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene se va reuni trimestrial (sau in sedinte extraordinare ori de cate ori va fi nevoie) si va fi condus de catre premierul Grindeanu, iar in absenta prim-ministrului, Consiliul va fi condus de Ana Birchall, ministru delegat pentru Afaceri Europene. Din componenta Consiliului Interministerial mai fac parte ministrul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, ministrul Mediului, ministrul Afacerilor Externe, ministrul Apararii Nationale, ministrul Finantelor Publice, ministrul Justitiei, secretarul general al Guvernului si reprezentantul permanent al Romaniei pe langa Uniunea Europeana.