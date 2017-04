Premierul Sorin Grindeanu va primi o locuinta cu destinatie de resedinta oficiala de la RAAPPS

"In ceea ce priveste situatia locativa a premierului Sorin Grindeanu, (...) acestuia urmeaza sa-i fie atribuita o locuinta cu destinatie de resedinta oficiala, in conditiile legii, dupa ce Guvernul a aprobat Hotararea privind trecerea unui imobil, aflat in administrarea Regiei Autonome 'Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat', din domeniul privat al statului in domeniul public al statului, atribuirea destinatiei de resedinta oficiala pentru acest imobil si pentru modificarea si completarea unor acte normative", transmite Biroul de presa al Guvernului intr-un raspuns la o solicitare a Agerpres.Conform sursei citate, potrivit legii, au dreptul la resedinta oficiala presedintele Romaniei, presedintele Senatului, presedintele Camerei Deputatilor, prim-ministrul si persoanele care au avut calitatea de sef al statului roman.