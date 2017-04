Hubert Thuma, condamnat penal in 2014 la 6 luni cu suspendare, ales presedinte PNL Ilfov/ Thuma: Au fost respectate criteriile de integritate ale partidului

Thuma nu a avut contracandidat la alegerile din filiala, a precizat Marian Petrache pentru HotNews.ro.Fostul deputat, ales pe listele USL, este de altfel un apropiat al lui Petrache, fost senator PNL si fost secretar general al partidului, dupa demisia lui Ilie Bolojan.Hubert Thuma a precizat pentru HotNews.ro ca perioada de incercare a sentintei sale (doi ani) a incetat si a fost reabilitat, astfel ca in prezent respecta criteriile de integritate ale partidului. Acesta a adaugat ca tocmai in baza acestor criterii nu a mai candidat pentru un nou mandat de parlamentar in 2016.