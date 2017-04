Gabriela Cretu (PSD): Nu se pune problema desfiintarii venitului minim garantat

"Domnul Tariceanu este un om de dreapta, observ chiar de dreapta radicala, ceea ce nu m-as fi asteptat. PSD e un partid, cum ii spune si numele, social - democrat, care identifica drept una din principalele probleme, daca nu principala problema, a Romaniei si nu doar a Romaniei, din pacate, si a Uniunii Europene, inegalitatea", a spus aceasta, la Palatul Parlamentului.In opinia sa, "nu se pune problema desfiintarii venitului minim garantat", cu atat mai mult cu cat "ne asteptam la o lume hiper - tehnologizata in care, din pacate, cel putin pentru o bucata de vreme, nu fiecare va avea acces pe termen scurt la un loc de munca".Ea a adaugat ca aceasta propunere nu a fost facuta oficial, iar daca va fi se va discuta in coalitia de guvernare.Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a anuntat, marti seara, in cadrul unei emisiuni la Antena 3, ca partidul pe care il conduce vrea eliminarea venitului minim garantat , pentru cei care pot munci."Saptamana trecuta la Congresul ALDE am propus eliminarea venitului minim garantat. Primul motiv este ca practic in Romania este o criza a fortei de munca, companiile romanesti si straine nu gasesc forta de munca. Sunt zone in care au inceput sa aduca muncitori din strainatate", a spus Tariceanu, adaugand ca venitul minim garantat "este o invitatie la nemunca".