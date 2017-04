Turcan: Solicitam PSD sa iasa din retorica sistematica extremista impotriva "strainului", cu consecinte grave

Declaratia facuta de Turcan la Salaj:"Tocmai vanzatorii de tara de la PSD persista intr-o retorica iresponsabila si agresiva impotriva capitalului privat strain. Cine ii opreste pe guvernanti sa sprijine capitalul autohton? Efectul unui discurs populist si toxic impotriva capitalului strain este unul cu consecinte grave, respectiv restrangerea investitiilor straine in Romania si promovarea unei perceptii in afara cum ca noi ne dorim enclavizarea economica. Companiile private straine ridica nivelul salarial mediu in Romania, adica indicatorul de bunastare.Firmele cu capital strain din Romania lucreaza cu romani, achizitioneaza bunuri si servicii din Romania, platesc taxe si impozite, contribuie la Produsul Intern Brut al Romaniei. Solicitam PSD sa faca bine sa iasa din retorica sistematica extremista impotriva "strainului". Nimic nu-i impiedica sa ii sprijine pe antreprenorii romani. Dar preocupati fiind sa ascunda grava incompetenta a guvernarii PSD-ALDE, Dragnea si Grindeanu au distrus cu teme false pana si bruma de predictibilitate economica.Cerem PSD sa revina la agenda prioritatilor nationale! Cerem PSD sa iasa din logica guvernarii in interes personal! Sa-si faca datoria fata de oamenii acestei tari nu fata de ei si-ai lor: Dragnea, Tariceanu, Ponta, Ghita."