Cristian Ghinea nu va candida la sefia USR si anunta ca Nicusor Dan a acceptat propunerile din platforma "USR oprimist si deschis"

Astfel, Ghinea sustine in documentul citat ca la intalnirea de sambata trecuta "dezbaterea a avut loc. Ne-am maturizat cu totii ca politicieni. Suntem fortati sa o facem. USR trebuie sa salveze Romania".Fostul ministru al Fondurilor Europene arata ca propuneri pe care le formulase impreuna cu Tudor Benga si Adrian Prisnel au fost preluate in statutul care va fi votat la congresul USR de peste doua saptamani, precum refendumurile interne consultative si depolitizarea secretariatului general. Ghinea spune in document ca mai e nevoie de masuri interne suplimentare pentru o deschidere totala a partidului."Dat fiind că < > este pe cale de a deveni realitate, chiar într-o formă parțială, nu am motive să candidez la Președinție. Sper ca ceea ce a început sâmbătă să continue în următoarele două săptămâni, astfel încât această decizie să nu ajungă una pe care să o regret", scrie Ghinea in documentul adresat colegilor din USR.