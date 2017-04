VIDEO Stand-up comedy cu un lider PNL, despre starea partidului: "Raluca, dama de salon. Au spus ai nostri bravi barbati: 'Punem de o cooperativa si daca nu ne umfla DNA-ul pana la vara aia e'"

"Astazi de la Bucuresti nu prea are cine veni, din pacate. A venit dl Predoiu," spune in deschidere Tofan, amintind de cum se faceau sedintele pe vremuri in teritoriu cand toata lumea se intreba "cine vine de la Bucuresti"."Nu stiu cum a fost soarta, ghinionul, nesansa, ca dupa un episod castigator sa dam cu oistea-n gard, sa terminam si partidul" spune el inainte de incepe sa faca o scurta istorie a PNL care a trecut prin CDR si apoi a ajuns la Tariceanu, "expert in matrimoniale", starnind rasete in sala.Despre numirea Alinei Gorghiu: "Dupa ce am castigat presedintia, a ramas partidul fara conducator. Atunci, mai marii nostrii au spus 'Jawohl herr President!', am inteles: domnisoara Alina, fata cuminte, inteligenta, tanara. Noi vajnici barbati o sa o aparam, nu cumva sa ii fure Liviu sendvisul sau Victoras sa ii copie temele. Ba mai mult, dom prezident, daca o puneti pe Alina mergem si la cumatrie. Si am ramas dragilor cu cumatria. Politica de cumatrie."Despre pierderea alegerilor din toamna: "Dupa ce s-o intamplat la toamna, Alina s-o dus acasa, partidul o ramas o bucata de vreme asa, iar s-au adunat mai marii nostri la Bucuresti. Bai fratilor ce facem? Cum ce facem. De data asta la Cotroceni era lumina stinsa. S-au adunat si a spus unul dintre ei: Stiti fratilor filiala cu cele mai bune alegeri la parlamentare? Pana sa raspunda, tot el da raspunsul:Sibiu! Aaaa, manusa. Dar cine e presedinte la Sibiu? Cum, nu stii? Doamna Raluca. Fata finuta, dama de salon, manusa ne vine. Au spus ai nostri bravi barbati: Punem de o cooperativa si daca nu ne umfla DNA-ul pana la vara aia e!"."Mai in gluma, mai in serios, asta e situatia in care suntem acum. Intrecerea asta falsa intre PNL si PDL a fost ca intrecerea intre orbi si surzi in urma careia era sa mutim cu totii. Domnilor, nu mai este vremea liderului providential" spune in concluzie Tofan, care este aplaudat de colegii din sala.Sedinta PNL Suceava a avut loc duminica, iar in cadrul ei a fost reales Gheorghe Flutur ca lider al filialei.