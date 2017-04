Comisia parlamentara de control SRI a primit puteri suplimentare - va putea initia legi, examina rapoartele de audit intern si verifica respectarea drepturilor cetatenilor

Hotararea a fost adoptata cu 273 de voturi "pentru" si 23 "impotriva" in plenul reunit.Discutiile privind modificarea competentelor Comisiei SRI au aparut imediat dupa ce Adrian Tutuianu (PSD) a preluat sefia Comisiei. Majoritatea modificarilor se refera la asigurarea unui control mai strict asupra Serviciului Roman de Informatii, avand in vedere ca Hotararea Parlamentului in baza careia operea nu a mai fost actualizata din 1993, noteaza news.ro.Astfel, Comisia va putea verifica "modul in care SRI asigura respectarea, in cadrul activitatii de informatii, a drepturilor si libertatilor personale" si analizeaza petitiile persoanelor care se considera lezate in drepturile si libertatile lor.Noua Hotarare prevede si precizari cu privire la modul in care sunt audiati angajatii si reprezentantii SRI.O noua prerogativa este cea privind posibilitatea initierii proiectelor de lege, precum si avizarea proiectelor ce vizeaza sfera de activitate a SRI.Comisia va putea sesiza Presedintele Romaniei, organele de cercetare penala, CSM, Curtea de Conturi, ANAP si ministere "in situatia in care se constata posibile incalcari ale legii de catre SRI".Membrii Comisiei de control al SRI vor putea fi si protejati, la solicitare, de catre Serviciul Roman de Informatii.