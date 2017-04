Deputatii PNL din Comisia Juridica acuza ca nu au fost convocati la sedinta comisiei de miercuri, care a fost neregulamentara

Potrivit dispozitiilor art. 52 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputatilor, convocarea sedintelor unei comisii permanente "se face cu cel putin 24 de ore inainte de catre presedintele acesteia sau, in lipsa lui, de un vicepresedinte care il inlocuieste" se arata intr-un comunicat de presa semnat de acestia."Cu toate acestea, in cursul zilei de azi, 26.04.2017, a avut loc o sedinta a Comisiei juridice din Camera Deputatilor, in care s-a dezbatut si votat un proiect de act normativ, fara convocarea parlamentarilor PNL si, evident, fara respectarea termenului regulamentar de convocare si informare a tuturor deputatilor cu privire la ordinea de zi propusa de catre Biroul comisiei. In acest context, deputatii PNL au absentat de la sedinta Comisiei juridice. Mai mult, asa cum parlamentarii PNL au sustinut si in cursul sedintei de ieri a celor doua Comisii juridice reunite ale Senatului si Camerei Deputatilor, art. 53 alin. (2) din Regulamentul Camerei Deputatilor nu permite desfasurarea lucrarilor sedintelor Comisiilor parlamentare concomitent cu sedinta plenului. Or, atat in cursul zilei de ieri, cat si in cursul zilei de azi, aceste norme regulamentare au fost nesocotite de catre reprezentantii majoritatii parlamentare, intrucat Comisia juridica nu a primit nicio derogare de la Birourile Permanente reunite ale celor doua Camere de a lucra in paralel cu sedinta de plen" explica ei.Precizarile acestora vin dupa ce in sedinta de miercuri a comisiei juridice majoritatea PSD-ALDE-UDMR a adoptat o serie de modificari la proiectul legii privind executarea pedepselor si s-a votat si un raport favorabil pentru acest proiect.Singurul care a votat impotriva a fost deputatul USR Silviu Dehelean.Din punctul de vedere al PNL, proiectul de lege nu poate rezolva efectiv problema supraaglomerarii din penitenciare."PNL sprijina toate initiativele si demersurile legale care au drept urmare adoptarea unor masuri pentru decongestionarea sistemului penitenciar, masuri care sa puna insa accentul si pe reeducarea si reintegrarea sociala a celor condamnati, care sa sprijine conformarea Romaniei la obligatiile pe care ni le-am asumat in calitate de stat membru al UE. PNL considera ca, urmare a Hotararii pilot pronuntate ieri de catre CEDO impotriva Romaniei, este imperios necesar ca toate masurile adoptate in acest domeniu sa fie gandite in ansamblu, sa tina cont de radiografia sistemului nostru judiciar, iar masurile propuse sa poata fi aplicabile pe termen mediu si lung si sa cuprinda solutii concrete pentru respectarea drepturilor fundamentale ale persoanelor private de libertate.Nu putem insa sa nu remarcam faptul ca parlamentarii majoritatii guvernamentale nu au facut niciun minim efort de a propune amendamente la Legea bugetului de stat, prin care sa asigure sumele de bani necesare construirii de noi penitenciare sau modernizarii celor existente, insa, in schimb, au introdus in circuitul legislativ o serie de acte normative extrem de controversate si care au drept scop scoaterea din sistemul de detentie a membrilor/simpatizantilor PSD si acolitilor lor politici. Chiar mai mult, amendamentele propuse de parlamentarii opozitiei la Legea bugetului de stat si care aveau un asemenea obiect de reglementare au fost respinse de catre majoritatea PSD si ALDE.Tot prin vointa politica a majoritatii guvernamentale proiectul de lege initiat de catre parlamentarii PNL, referitor la masurile alternative de executare a pedepselor privative de libertate, a ramas in nelucrare la comisiile parlamentare, nefiind pus pe ordinea de zi pentru a fi discutat si votat de catre legislativ" mai spun acestia.