USR a initiat abrogarea pensiilor speciale pentru parlamentari. "Mai avem o semnatura de cules, a lui Liviu Dragnea"

"Am elaborat proiectul legii de abrogare a ceea ce numeste in spatiul public ca fiind pensiile speciale ale parlamentarilor. Proiectul de lege este semnat de catre toti deputatii si senatorii USR, dar mai avem o semnatura de cules, este vorba de semnatura domnului Nicolae Liviu Dragnea pe care il invitam alaturi de noi sa fie co-initiator al acestui proiect de lege dintr-un motiv foarte simplu: dansul in legislatura anterioara si-a dat demisia din functia de deputat cu cateva zile de finalizarea mandatului tocmai pentru a nu se incadra in prevederile acestei legi si a nu fi un beneficiar al acestor indemnizatii pentru limita de varsta in viitor. Asadar, ni s-ar parea doar corect si de aceea nu vom depune proiectul de lege pana cand nu-l semneaza si domnul Dragnea, respectiv ii vom acorda un termen de o saptamana-doua cat ii poate lua sa citeasca proiectul nostru de lege si sa-l cosemneze alaturi de noi", a explicat deputatul USR Cristian Seidler.In comunicatul USR este citata declaratia de anul trecut a lui Liviu Dragnea. "Nu voi mai accepta, ca presedinte al partidului, ca in acest Parlament sa se initieze sau sa se adopte vreun act normativ prin care se stabilesc privilegii sau beneficii grase pentru parlamentari", a declarat presedintele PSD.Proiectul de lege initiat de USR vizeaza doar pensiile speciale ale parlamentarilor - indemnizatiile pentru limita de varsta - care nu sunt platite din bugetul Casei de Asigurari Sociale, ci din bugetul Camerei Deputatilor si Senatului, mai precizeaza cei de la USR.