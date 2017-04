Tariceanu: O natiune isi poate pierde teritoriul, populatia, capitala si armata, dar ramane vie cat timp e intrupata de Parlament

Redam integral discursul presedintelui Senatului, Calin Popescu Tariceanu, cu ocazia implinirii a 100 de ani de la prima sedinta a Parlamentului, de la Iasi, capitala regala:

Aceasta sedinta solemna are pentru noi, membrii Parlamentului, dar si pentru toti cetatenii, o insemnatate cu totul aparte. Comemoram un moment de cumpana al istoriei romanesti, probabil cel mai dificil din secolul al XX-lea. Natiunea isi pierduse mai mult de jumatate din teritoriu si din populatie. Capitala tarii era in mainile inamicului. In sudul Moldovei, armata organiza o defensiva eroica. Banca Nationala trimisese in strainatate valorile cele mai importante, fara a banui ca o parte din ele vor ramane instrainate poate pentru totdeauna. Parlamentul, regele, guvernul si toate institutiile indispensabile functionarii statului se refugiasera la Iasi. Nu toata natiunea era insa in refugiu. O parte din elite fie colaborau deja cu ocupantul, fie sustineau ca singura solutie de supravietuire era caderea la pace cu acesta si reorientarea politicii externe. Parlamentul, regele si guvernul condus de Ionel Bratianu au ales insa rezistenta si fidelitatea fata de aliati.Oricat de amara ar fi rememorarea acestor momente deopotriva dificile si eroice, acestea pot constitui pentru noi si un motiv de celebrare. Marcam astazi implinirea a o suta de ani de la prima sedinta a Parlamentului tinuta la Iasi, pe vremea cand venerabila urbe devenise capitala a Romaniei. Avem motive sa celebram, pentru ca evenimentul de acum un veac ne transmite o lectie majora si poate constitui pentru noi toti un izvor de inspiratie. La 9/22 decembrie 1916, la ora 12, in sala Teatrului National din Iasi, au fost deschise oficial lucrarile sesiunii parlamentare ordinare in prezenta regelui Ferdinand si a membrilor guvernului in frunte cu Ion I.C Bratianu. Corpurile legiuitoare au transmis atunci un puternic mesaj de unitate si de rezistenta.Mesajul este simplu si inca actual. O natiune isi poate pierde teritoriul, populatia, capitala si armata, dar ramane vie si treaza atat timp cat continua sa fie intrupata de Parlament. Parlamentul Romaniei a fost atunci centrul rezistentei morale si legale, fermentul care a redat romanilor increderea in viitor si in destinul natiunii, institutia care, in cel mai disperat moment al istoriei romanesti, pregatea deja reconstructia tarii si unirea tuturor romanilor. In cursul anului 1917, guvernul Bratianu a anuntat in Parlament introducerea votului universal si reforma agrara imediat dupa incetarea razboiului. A intarit in acest fel rolul integrator pe care Parlamentul l-a avut intotdeauna in consolidarea prestigiului tarii, in afirmarea drepturilor nationale, in promovarea solidaritatii sociale si a idealurilor poporului roman.Sunt bucuros si onorat ca putem marca impreuna acest moment istoric de mare insemnatate, ce reprezinta totodata si o oportunitate extraordinara de a intelege mai bine si mai precis istoria noastra parlamentara, precum si de a face cat mai vizibil in spatiul public locul esential si unic pe care il are Parlamentul in arhitectura constitutionala a natiunii. Toate celelalte institutii si puteri ale statului pot fi coplesite ori pot disparea, dar atat timp cat Parlamentul dainuie, atat timp cat delibereaza si legifereaza, natiunea ramane intreaga si neinvinsa. Desi lucra in refugiu la Iasi, Parlamentul nu era pribeag. Toate energiile natiunii se regrupasera in jurul sau.Sesiunea de la Iasi a Parlamentului, care nu si-a intrerupt activitatea in vremurile tulburi de atunci, trebuie sa constituie pentru noi un simbol al rezistentei nationale, o dovada vie a faptului ca Parlamentul este inima si mintea natiunii. Si nu in ultimul rand, un exemplu pentru noi, parlamentarii timpului prezent. Privind acum inapoi cu un veac, intelegem mai bine ca Parlamentul nu este o institutie printre altele, o putere alaturi de altele. Parlamentul este sinteza natiunii pe care o reprezinta. Parlamentul este garantul supravietuirii natiunii, oricat de vitrege ar fi imprejurarile. Iar natiunea exista atata timp cat Parlamentul ei lucreaza.Evenimentul de acum un secol ne da intreaga masura a responsabilitatii noastre, membrii de astazi ai Parlamentului. Asadar, va invit sa incercam, fiecare dintre noi, sa fim la inaltimea predecesorilor nostri.Va multumesc!