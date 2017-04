Mihail Genoiu, primarul interimar al Craiovei, candidatul PSD pentru functia de primar

Intr-o postare pe pagina de facebook, Manda precizeaza ca decizia a fost luata in cadrul unei intalniri a presedintilor PSD Dolj si PSD Craiova (Lia Olguta Vasilescu) cu presedintele partidului, Liviu Dragnea."Astazi ne-am intalnit cu presedintele Liviu Dragnea. Concluziile discutiei au fost ca echipa de parlamentari ramane neschimbata pentru a continua implementarea programului de guvernare si proiectele de interes regional cum ar fi construirea drumului expres in regim de autostrada Craiova-Pitesti si a spitalului regional, iar Mihail Genoiu ramane sa duca la indeplinire proiectele asumate la nivelul administratiei locale craiovene. Mihail Genoiu devine, astfel, candidatul PSD pentru functia de primar al municipiului Craiova, avand ca obiectiv continuarea proiectelor validate de votul din iunie 2016, impreuna cu echipa de consilieri locali PSD", a anuntat Manda.Lia Olguta Vasilescu, fost primar al Craiovei si presedintele PSD Craiova, a anuntat in urma cu circa doua saptamani ca propunerile PSD Dolj pentru functia de primar al Craiovei au fost senatorul Claudiu Manda, senatorul Radu Preda si primarul interimar al Craiovei, Mihail Genoiu.Pana in prezent, in cursa pentru functia de primar al Craiovei si-au mai anuntat intentia de inscriere senatorul liberal Mario Ovidiu Oprea, din partea PNL, si avocatul Lucian Bernd Sauleanu, decanul Baroului Dolj.