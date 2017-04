Turcan: Nici Victor Ponta nu va scapa de o comisie parlamentara de ancheta, trebuie sa aflam adevarul despre stergerea datoriilor Rompetrol

"De cand a fost prins Sebastian Ghita, pe Victor Ponta nu-l mai tin nervii. Stie ca vom afla adevarul despre sistemul paralel de putere din care a facut parte atatia ani. Si mai ales despre banii facuti de acest sistem de putere. Colaborationistul Ponta se teme si sa nu se afle adevarul despre rolul jucat de domnia sa in alegerile din 2009. Dar cel mai important lucru e ca nici Victor Ponta nu va scapa de o comisie parlamentara de ancheta. Pentru ca trebuie sa aflam adevarul despre cum s-a ajuns la stergerea datoriilor Rompetrol. Mai stie cineva cati bani au ajuns in celebrul fond de dezvoltare cu fonduri din Kazahstan, pe care l-a anuntat Victor Ponta ca justificare pentru stergerea datoriilor?" a scris Turcan.Liderul PNL s-a opus comisiei de ancheta parlamentara privind alegerile prezidentiale din 2009."Singura persoana profund imorala in aceasta poveste este tocmai Raluca Turcan ( cea care pare ca detine acelasi numar de neuroni cu Vanghelie) / pentru ca desi in 2009 Doamna Turcan era membra PDL si il sustinea oficial pe Traian Basescu azi este sefa PNL ( ce jenant) - ori PNL a sustinut oficial in 2009 si candidatura lui Mircea Geoana in turul al doilea si ideea ca alegerile au fost fraudate ( Crin Antonescu fiind cel mai vehement in acest sens)!" a scris miercuri Victor Ponta pe Facebook.