UPDATE Viorel Stefan nu a mai venit la audierile din Senat. Senatorul PNL Florin Citu: "Nu a fost prezent pentru ca nu a vrut sa raspunda la intrebarea despre implicarea lui Darius Valcov la minister"

Potrivit mai multor surse convergente citate de HotNews.ro, zilele de ministru ale lui Viorel Stefan sunt numarate, PSD cautand un inlocuitor al acestuia dupa ce in ultimele luni Liviu Dragnea ar fi criticat in cateva randuri luarile de pozitie ale actualului sef al Finantelor.

Citu a scris miercuri, pe Facebook, ca urma sa il intrebe pe Stefan despre Valcov si ca acest lucru a "produs deranj mare in minister", iar ministrul nu a venit tocmai pentru a evita intrebarea.

"Astazi aveam intalnire cu ministrul de finante. Asa cum v-am anuntat aseara. Am fost la comisie si surpriza. Ministrul de finante nu mai vine. Si-a trimis aghiotantii. Sursele mele din ministerul de finante m-au informat ca intrebarea mea legata de Darius Valcov a produs deranj mare in minister. Oamenii sunt speriati. Ministrul nu a fost prezent pentru ca nu a vrut sa raspunda la aceasta intrebare.



In acelasi timp, executia bugetara pe primul trimestru si declaratia de acum cateva zile a sefului ANAF au confirmat un adevar crunt pentru PSD. Oamenii au mintit. Colectarea este mai slaba. Revolta mea insa este legata de declaratiile si afirmatiile primului ministru Grindeanu care intra sub incidenta articolului 8 din legea raspunderii ministeriale. Lucru asta ar trebui sa ne revolte pe toti. De aceea solicit public primului ministru Grindeanu sa ceara public scuze romanilor pentru faptul ca a prezentat date inexacte.



In caz contrar, va rog sa-mi permiteti domnule prim-ministru, sa alegem chiar si calea de a sesiza procuratura pentru a afla adevarul.Este momentul ca PSD-ul si prim-ministrul Grindeanu sa inceteze sa-si bata joc de romani si de finantele publice ale acestei tari. Daca tacem si mergem mai departe, suntem cu totii partasi la ce va urma," a scris Citu, adresandu-si postarea premierului Grindeanu.



Ce scris senatorul PNL marti pe Facebook:



Cine conduce cu adevarat Romania?



"Maine s-ar putea sa avem confirmarea unei informatii bomba. Sa va explic.



L-am convocat la comisie pe ministru de finante. Tema, executia bugetara pe primele trei luni. I-am comunicat in scris o serie de intrebari, sa aiba timp se pregateasca. In ultimul moment, insa, m-am gandit la o intrebare al carei raspuns s-ar putea sa fie stirea inceputului de an.



Tot mai multe persoane din ministerul de finante au confirmat prezenta in minister foarte des a lui Darius Valcov. Chiar si in cadrul unor discutii tehnice legate de buget, impozit pe venit global, legea salarizarii, etc. Tare nu?



De aceea folosesc acest prilej pentru a-i aduce la cunostinta ministrului inca o intrebare pe care o voi pune si maine in cadrul comisiei. Raspunsul la aceasta intrebare poate da sens multora din lucrurilor care se intampla astazi cu banii romanilor.



Intrebare: Domnule ministru Viorel Stefan, avand in vedere ca Darius Valcov nu are nicio calitate oficiala sa participe la astfel de inatalniri:

- cine i-a permis accesul in minister si a autorizat participarea la aceste intalniri,

- care este calitatea in care Darius Valcov participa la aceste intalniri,

- a semnat Darrius Valcov in calitate de persoana privata un angajament de confidentialitate, avand in vedere ca unele date din ministerul de finante au clasificare ¬secret de serviciu¬?



Maine, dupa ce raspunde ministrul, va fi clar pentru toti romanii ca programul PSD este programul Valcov si nu programul Dragnea.



Astept si eu, la fel ca dumneavoastra, raspunsul la aceasta intrebare. Oricum, aceasta prezenta a lui Darius Valcov devine naucitoare pentru romani."



Amintim ca Liviu Dragnea a declarat saptamana trecuta ca a lucrat la programul de guvernare cu fostul ministru de Finante, Darius Valcov, trimis in judecata pentru trafic de influenta si spalare de bani, pentru ca este un bun profesionist, si isi "asuma" faptul ca a colaborat cu o persoana care are probleme in justitie.



"Pentru prima data o spun public, pentru ca mi se pare ca e datoria mea sa fac lucrul asta. Darius a fost unul din oamenii de baza cu care am lucrat la programul de guvernare, Darius Valcov. A venit de la PDL, dar este un om cu o foarte buna pregatire. Pe langa alti specialisti cu care am lucrat la programul de guvernare, cu Darius am lucrat si la acest program de guvernare", a spus Dragnea.



Intrebat despre problemele in justitie ale fostului ministru, liderul PSD a spus ca "isi asuma asta", pentru ca Valcov este un profesionist.



"Are probleme in justitie, dar Darius Valcov este unul din oamenii care, prin contributia lui, prin munca lui, la programul nostru de guvernare (...) a adus o contributie serioasa pentru ca romanii sa o duca mai bine. Si eu imi asum lucrul asta", a spus el.



Darius Valcov-doua dosare in instanta, pentru luare de mita si pentru trafic de influenta



In mai 2015, Darius Valcov a fost trimis in judecata de procurorii DNA, care il acuza de trafic de influenta, spalare de bani si operatiuni financiare sau acte de comert incompatibile cu functiile ocupata de acesta, de primar, senator si ministru.



Darius Valcov este acuzat ca, in perioada aprilie-decembrie 2011, a primit de la omul de afaceri Theodor Berna, patronul Tehnologica Radion, prin intermediul fostului primar al Slatinei Minel Florin Prina, suma de 2,5 milioane de lei. Banii i-ar fi fost dati lui Prina, in cinci transe de cate 500.000 de lei, in municipiul Slatina.



Valcov ar mai fi primit, in perioada 2012 - 2013, tot de la Theodor Berna, prin intermediul mai multor firme, suma de 3.080.000 de lei.



In dosarul aflat la Tribunalul Olt, Darius Valcov este trimis in judecata pentru fapte de coruptie, termenul pentru administrarea probatoriului fiind fixat pe 14 septembrie.



La Tribunalul Olt se judeca fondul cauzei in dosarul instrumentat de DNA in care Darius Valcov este inculpat pentru luare de mita. Fostul ministru este acuzat ca in perioada noiembrie-decembrie 2012, in calitate de primar, i-a pretins unui om de afaceri - denuntator in cauza - aproximativ 10% din sumele incasate de o societate de la Primaria Slatina, in baza unui contract semnat anterior, iar in perioada 21 ianuarie - 13 iunie 2013 a primit, in mai multe transe, de la respectiva firma, printr-o alta intermediara, peste 2,1 milioane lei. Banii au fost pretinsi pentru ca denuntatorul sa nu intampine probleme in derularea contractului si sa primeasca banii la timp pentru lucrarile efectuate. Este vorba de contracte pentru reabilitarea centrului istoric al municipiului Slatina si pentru studii de fezabilitate, proiecte tehnice si lucrari la izolarea termica a unor blocuri.



La ICCJ se judeca dosarul in care Valcov este inculpat pentru trafic de influenta, el fiind trimis in judecta in acest dosar in luna mai 2015. Valcov a fost acuzat de DNA de trafic de influenta pentru ca ar fi primit aproximativ doua milioane de euro de la Theodor Berna, administratorul companiei Tehnologica Radion, firma care a derulat contracte cu Compania de Apa Olt pentru extinderea retelelor de apa si canalizare din orasele Slatina, Scornicesti si Potcoava.