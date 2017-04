Legea executarii pedepselor: Detinutii isi vor putea cumpara zile libere si primesc reduceri mai mari din pedeapsa daca muncesc/ Convorbirile telefonice nu se mai fac sub supraveghere vizuala

"În cazul în care se prestează o muncă remunerată, se consideră 4 zile executate pentru 3 zile de muncă

În cazul în care se pestează o muncă neremunerată, se consideră 3 zile executate pentru 2 zile de muncă

În cazul în care munca este prestată pe timpul nopţii, se consideră 2 zile executate pentru o noapte de muncă"

(1) Pedeapsa care este considerata ca executata pe baza muncii prestate sau a instruirii scolare si formarii profesionale, in vederea acordarii liberarii conditionate, se calculeaza dupa cum urmeaza:

a) in cazul in care se presteaza o munca remunerata, se considera 5 zile executate pentru 4 zile de munca; (se castiga astfel 2,5 zile in plus la 30 de zile in munca prin modificarea adoptata)

b) in cazul in care se presteaza o munca neremunerata, se considera 4 zile executate pentru 3 zile de munca; (se castiga astfel 5 zile in plus la 30 de zile in munca prin modificarea adoptata)

c) in cazul in care munca este prestata pe timpul noptii, se considera 3 zile executate pentru doua nopti de munca; (se castiga astfel 15 zile in plus la 30 de zile in munca prin modificarea adoptata)

Toti cei patru deputati PNL membri in comisie au absentat de la sedinta si de la vot.La propunerea deputatului UDMR Marton Arpad s-a adoptat o modificare a articolului 96 privind zilele libere castigate in functie de munca prestata, astfel:Legea in vigoare prevede astfel la art. 96:Reprezentantul Administratiei Nationale a Penitenciarelor prezent la sedinta a spus ca este totusi o reducere mare din pedepse, iar presedintele comisiei juridice Eugen Nicolicea a replicat ca aceasta lege are scopul de a rezolva situatia aglomerarii din pentienciare si ca este mai putin decat o gratiere, iar in parlament exista si un proiect pentru gratiere.Nicolicea a vorbit si de "lagarele de exterminare" unde oamenii munceau "infometati".Tot la propunerea lui Marton Arpad, li s-a dat posibilitatea detinutilor care au munca remunerata sa isi "cumpere" zile libere daca renunta la remuneratie. Astfel li se transforma munca in una neremunerata beneficiind de un numar mai mare de reducere din pedeapsa. Legea prevede la art. 87 ca, din remuneratia primita in schimbul muncii prestate, detinutii primesc 40%, iar 60% din bani merg la administratia penitenciarului.Dupa alineatul (3) al articolului 87 se introduce un nou alineat, alin (4), cu urmatorul cuprins:"Daca persoana condamnata renunta la procentul de 40% in favoarea pentienciarului, munca se considera a fi neremunerata si zilele executate pentru zilele de munca prestate, se calculeaza potrivit art. 96 alin (1) lit. (b). (articolul mentinoat mai sus - n.r.).La propunerea deputatului PSD Oana Florea s-a votat si eliminarea supravegherii vizuale in cazul convorbirilor telefonice, aceasta precizand ca ANP intentioneaza sa mute telefoanele in camera de detentie, intrucat sunt probleme cu scoaterea detinutilor la telefon.Se va modifica astfel Art. 65 alin 1 din lege:Dreptul la convorbiri telefonice"(1) Persoanele condamnate au dreptul sa efectueze convorbiri telefonice de la telefoanele publice instalate in penitenciare. Convorbirile telefonice au caracter confidential"Amintim ca saptamana trecuta comisia a votat un amendament al lui Nicolicea prin care detinutii sa beneficieze de o reducere de 6 zile din pedeapsa la fiecare 30 de zile in conditii necorespunzatoare, fata de 3 cat propusese guvernul, si fata de 9 cat propusese Marton Arpad - propunere respinsa.Ei au definit si ce inseamna conditii necorespunzatoare:a) cazarea intr-un spatiu mai mic sau egal cu 4mp/detinut, care se calculeaza excluzand suprafata grupului sanitar si a spatiilor de depozitare a alimentelor, prin impartirea suprafetei totale a camerei de detinere la numarul de persoane cazate in camera respectiva.b) lipsa accesului la activitati in aer liber;c) lipsa accesului la lumina naturala sau aer suficient ori disponibilitatea de ventilatie;d) lipsa temperaturii adecvate a camerei;e) lipsa posibilitatii de a folosi toaleta in privat si de a se respecta normele sanitare de baza precum si a cerintelor de igiena.f) existenta infiltratiilor umezelii mucegaiului in peretii camerelor de detentie.Comisia juridica a stabilit de asemenea ca pentru aceasta lege se vor lua in calcul pedepsele incepand cu 24 iulie 2012, iar legea va putea fi aplicata la patru luni dupa ce va fi adoptata.