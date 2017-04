S-au votat noile grupuri de prietenie in parlament: Dragnea, membru al grupului de prietenie cu Brazilia; Ponta preia sefia grupului cu Turcia

Vila in care a stat Dragnea in Brazilia

In legislatura 2012-2016, au functionat 91 de grupuri parlamentare de prietenie, iar in noua legislatura au fost infiintate trei noi astfel de grupuri: cu Republica Democrata Congo (la solicitarea PSD), cu Republica Senegal (la solicitarea presedintelui Adunarii Nationale a acestui stat) si cu Zambia (la solicitarea PSD). Astfel, in total vor functiona 94 de grupuri parlamentare de prietenie.Liderul PSD, Liviu Dragnea, va activa in cadrul grupului de prietenie cu Brazilia. In legislatura trecuta, Dragnea a fost si presedintele acestui grup, care acum este condus de social-democratul Dumitru Chirita.Fostul premier Victor Ponta va conduce grupul de prietenie cu Turcia, dupa ce in legislatura trecuta a fost membru al grupurilor cu Japonia si Mongolia.Fostul presedinte al PNL, Alina Gorghiu, va fi presedintele grupului de prietenie cu Republica Cuba.Fostul ministru al Justitiei, Florin Iordache, va conduce grupul de prietenie cu Kazahstan.