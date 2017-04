Turcan, despre amanarea comisiei de ancheta: "S-a speriat oare PSD de ceea ce s-ar putea afla? Relatiile notorii ale domnilor Dragnea si Tariceanu cu serviciile secrete sunt relatate chiar de pesedisti"

Postarea lui Turcan:"Daca nu am avea certitudinea ca e o fumigena menita sa acopere preocuparea PSD-ALDE pentru controlul asupra justitiei si lipsa cronica de capacitate administrativa a guvernului Grindeanu, am fi votat pentru constituirea comisiei de ancheta pentru alegerile din 2009.Daca ne uitam la lista suspectilor de pactizare cu inamicul la alegerile din 2009, e o lista populata generos cu pesedisti: Maior, Ghita, Ponta, Oprea, Ontanu si lista poate continua.Cat despre relatiile notorii ale domnilor Dragnea si Tariceanu cu serviciile secrete, nu are rost sa mai vorbim.Sunt relatate chiar de pesedisti. Nu dl. Dragnea ducea ca plocon la un celebru general zeci de sticle cu vin scump cu nume de compozitie muzicala?In consecinta, s-ar putea ca aceasta comisie sa dezvaluie tocmai aplecarea cronica spre tradare a PSD.Sunt sigura ca veti fi de acord cu mine cand spun ca pana la urma, doua randuri de alegeri si doua referendumuri de suspendare nu se puteau castiga decat cu foarte multi tradatori de la PSD.Iar asta o stiu bine si Victor Ponta si Liviu Dragnea, pe care s-ar putea sa ii uneasca un extraordinar blat la alegerile din 2009.Pana una alta, incercarea de constituire a Comisiei a fost retrimisa la Comisia juridica. S-a speriat oare PSD de ceea ce s-ar putea afla?"Solicitarea a venit din partea liderului de grup al PSD din Camera Deputatilor, Marcel Ciolacu."Tinand cont ca in data de 20.04.2017 s-a inaintat Birourilor permanente reunite constituirea Comisiei speciale de ancheta avand anumite obiective - si va enumar unul singur dintre ele - determinarea posibilei implicari a unor institutii si/sau persoane altele decat cele prevazute de lege in derularea procesului electoral, iar in data de 24 aprilie Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, in comunicatul sau, a solicitat o ancheta in rem conform existentei unor suspiciuni ca in procesul electoral din decembrie 2009 s-au implicat unele autoritati publice si/sau persoane altele decat cele prevazute de lege, va propun retrimiterea raportului la Comisiile juridice reunite privind clarificarea obiectivelor Comisiei de ancheta", a spus Ciolacu.