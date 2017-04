Dragnea: Obiectivele comisiei privind prezidentialele din 2009 trebuie reformulate; Parchetul le-a copiat cu "copy-paste"

"Vreau doar sa fac cateva precizari cu lipsa de imoralitate care ma caracterizeaza. Vreau sa va precizez ca nu e vorba de niciun pas inapoi. Doar luand act de trezirea brusca a Parchetului General care, dupa opt ani de zile de la alegerile din 2009, a copiat aproape prin copy-paste obiectivele din proiectul de hotarare privind infiintarea comisiei, s-a decis sa se retrimita la comisie acest proiect pentru a se reformula obiectivele comisiei. Decizia de a se infiinta aceasta comisie de ancheta parlamentara, decizia politica ramane", a afirmat Liviu Dragnea.Liderul PSD a tinut sa precizeze ca niciun complet de judecata nu a reusit sa puna in sarcina sa vreo frauda electorala."In ceea ce priveste sfaturile unui domn care a fost aici la microfon, mai devreme, care sa fie urmarite de aceasta comisie, ele sunt luate in calcul, cu o singura precizare: toate presiunile facute asupra completelor care m-au judecat, nici macar aceste complete care au dat o decizie politica intr-un dosar politic nu au reusit sa puna in sarcina mea o frauda electorala", a completat Liviu Dragnea.Presedintele PMP, Traian Basescu, a solicitat, in cadrul sedintei de plen, derularea anchetei parlamentare cu privire la alegerile prezidentiale din 2009, deoarece PSD trebuie "sa se faca de ras pana la capat"."Contrar opiniilor exprimate, eu solicit Camerelor reunite sa votam azi derularea acestei anchete si constituirea comisiei de ancheta pentru alegerile din 2009. Va dau cateva motive: PSD trebuie sa se faca de ras pana la capat, cred ca ar fi un bun exercitiu. Poate aceasta comisie ii va aduce aminte PSD-ului ca in 2009, in sectiile de votare, eu aveam un singur reprezentant, iar marea alianta politica care il sustinea pe domnul Geoana avea reprezentanti PSD, PNL, UDMR, PC. Poate vreti sa explicati cum a reusit sa fure unul singur cand patru hoti erau cu mainile prin buletinele de vot", a precizat Traian Basescu.Senatorul PMP a mai spus ca la renumararea voturilor nule de la scrutinul prezidential din 2009 s-a dovedit ca alianta PSD, PNL, UDMR si PC i-au furat lui 3.000 de voturi."Au fost renumarate voturile nule, au fost 134.000 de buletine anulate. La renumarare s-a constat ca alianta PSD, PNL, UDMR, PC imi furase mie 3.000 de voturi", a subliniat fostul presedinte.In incheiere, Traian Basescu a afirmat ca il propune pe Liviu Dragnea "presedinte al unei comisii care sa evalueze fraude la alegeri".Presedintele interimar al PNL, Raluca Turcan, a declarat, la randul sau, ca liberalii sunt de acord cu retrimiterea la Comisiile juridice a proiectului de hotarare privind infiintarea comisiei de ancheta cu privire la alegerile prezidentiale din 2009."Ce este corect politic, e corect si cred ca merita aplaudat azi faptul ca PSD face un pas inapoi de la o initiativa care era menita sa aduca in spatiul dezbaterii publice niste rafuieli politice chiar din interiorul PSD-ului. PNL va accepta retrimirerea la comisie in cazul in care dumneavoastra nu veti vota respingerea constituirii acestei comisii de ancheta. Aceasta comisie de ancheta nu isi are rostul din moment ce a fost deschisa o ancheta penala. Solicitam respingerea propunerii de constituirea a comisie de ancheta. PNL va vota si pentru retrimiterea la comisie", a precizat Raluca Turcan.Liderul deputatilor PNL a mai spus ca aceasta comisie de ancheta a fost propusa "spre a fi constituita si condusa de o persoana condamnata definitiv pentru furt electoral", ceea ce este "o lipsa de profesionalism cum rar poti sa-ti inchipui".Proiectul de hotarare privind constituirea Comisiei de ancheta cu privire la alegerile prezidentiale din 2009 a fost retrimis la Comisiile juridice pentru a clarifica care sunt obiectivele acesteia, in conditiile in care Parchetul a deschisa o ancheta in acest sens, solicitarea liderului grupului PSD, Marcel Ciolacu fiind aprobata cu 278 voturi "pentru" si 17 "impotriva"."Tinand cont de faptul ca in data de 20 aprilie 2017 s-a inaintat Biroului Permanent Reunit constituirea comisiei speciale de ancheta, avand anumite obiective (...), iar in data de 24 aprilie, Parchetul de pe langa ICCJ, in comunicatul sau a solicitat o ancheta in rem conform existentei unei suspiciuni in procesul electoral din decembrie 2009 s-au implict unele autoritati publice si persoane, altele decat cele prevazute de lege, va propun retrimiterea raportului la Comisiile juridice reunite privind clarificarea obiectivelor comisiei de ancheta", a afirmat Marcel Ciolacu, de la tribuna plenului.