Comisia parlamentara de ancheta pentru alegerile prezidentiale 2009 se amana. Proiectul de constituire a fost intors la comisiile de specialitate

Solicitarea a venit din partea liderului de grup al PSD din Camera Deputatilor, Marcel Ciolacu."Tinand cont ca in data de 20.04.2017 s-a inaintat Birourilor permanente reunite constituirea Comisiei speciale de ancheta avand anumite obiective - si va enumar unul singur dintre ele - determinarea posibilei implicari a unor institutii si/sau persoane altele decat cele prevazute de lege in derularea procesului electoral, iar in data de 24 aprilie Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, in comunicatul sau, a solicitat o ancheta in rem conform existentei unor suspiciuni ca in procesul electoral din decembrie 2009 s-au implicat unele autoritati publice si/sau persoane altele decat cele prevazute de lege, va propun retrimiterea raportului la Comisiile juridice reunite privind clarificarea obiectivelor Comisiei de ancheta", a spus Ciolacu."Nu constituie obiect al Comisiei de ancheta elementele ce tin de "infractiunile de abuz in serviciu" si "falsificarea documentelor si evidentelor electorale", infractiuni pentru care Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie efectueaza cercetari in rem, conform comunicatului din data de 24 aprilie 2017" se arata in amendamentul propsu de Nicolicea si votat de majoritatea PSD-ALDE-UDMR."Este o clarificare nenecesara dar utila in acest context" a declarat si senatorul PSD Serab Nicolae, presedinte al comisie juridice din Senat. "Din punctul meu de vedere nu este niciun impediment sa facem aceasta comisie de ancheta, este o obligatie, din respect pentru electorat" a continuat el.