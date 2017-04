Basescu, declaratii fara jena in apararea femeilor condamnate: "Sa le lasam pe cele care au comis acte de coruptie, au luat mita intr-un minister…poate am eu o sensibilitate aparte pentru femei, e cunoscuta"

"Daca pasiunea este sa fie tratate ca barbatii rezolvati problema, dar o femeie trebuie sa tratata altfel decat barabtii mai ales cand e vorba de pentienta. O femeie care are in intretinere un copil de pana la 14 ani, acel copil sigur are nevoie de mama. Pe mine m-a oripilat ce ati facut cand o femeie gravida in 8 luni ati bagat-o in beciul domnesc. Daca asta vreti sa fie abordarea fata de femeie, faceti o tara de procurori! Eu tin foarte mult la acest amendament dar cred ca regimul pentinciar al femeilor este ingrozitor. Bagati-le mai putin in puscarie decat pe barbati" a spus senatorul PMP."O femeie care a luat mita intr-o primarie nu zic sa nu fie condamnata dar copilul acela merita sa aiba copilul alaturi la fel ca cel al unei mame care a fluierat in biserica" a spus Basescu.Presedintele comisie juridice Serban Nicolae i-a raspuns acestuia ca responsabilitatea era la mama care putea sa nu ia mita.Ulerior, Basescu, sustinandu-si un amendament la legea gratierii, a declarat: "Le exclud pe cele care au comis fapte cu violenta dar sa le lasam pe cele care au facut acte de coruptie, care au luat mita intr-un minister. Poate am o sensibilitate aparte pentru femei, e cunoscuta" a spus Basescu.Basescu se afla la comisia juridica pentru a isi sustine amendamentele depuse la legea gratierii, intre care si unul care prevede gratierea femeilor insarcinata sau care au un copil in intretinere chiar daca au fost condamnate pentru coruptie.