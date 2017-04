Basescu, despre justitie: "Am facut o masina de distrus oameni si nu o masinarie de recuperare a lor pentru societate"

"Suntem intr-o evidenta a faptelor. La noi justitia are un caracter punitiv exagerat. Eu cred ca si decizia pilot de astazi a CEDO trebuie sa ne indrepte catre schimbarea modului de a face justitie, sa trecem la o justitie restaurativa", a spus Traian Basescu la comisia juridica din Senat, unde se discuta legea gratierii, la care senatorul PMP a depus o serie de amendamente.Basescu a criticat si Codul Penal promovat de guvernul Boc 1: "Vreau sa stiti ca eu am o problema de constiinta pentru promuglarea acestui cod, dar ar trebui sa o avem toti. Am facut o mare greseala."