Deputatii au votat "desfiintarea" conflictului de interese. Victor Ponta: "Donald Trump si-a angajat fiica, sa sesizam ANI si DNA din America"

Cum este acum definit in Codul Penal conflictul de interese (Art. 301)



Cum ar urma sa arate daca intra in vigoare legea



Deputatul PSD Victor Ponta i-a raspuns acestuia tot de la tribuna plenului: "Avand in vedere ca dl presedinte Donald Trump si-a angajat fiica as vrea sa sesizam ANI din America si DNA din America pentru ca vigilenta userista trebuie sa se manifeste peste tot".Proiectul a trecut cu 187 voturi "pentru", 71 "impotriva" si 6 abtineri.Camera Deputatilor este for decizional, astfel ca proiectul merge la promulgare la presedintele Klaus Iohannis.(1) Fapta functionarului public care, in exercitarea atributiilor de serviciu, a indeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a obtinut, direct sau indirect, un folos patrimonial, pentru sine, pentru sotul sau, pentru o ruda ori pentru un afin pana la gradul II inclusiv, sau pentru o alta persoana cu care s-a aflat in raporturi comerciale ori de munca in ultimii 5 ani, sau din partea careia a beneficiat ori beneficiaza de foloase de orice natura, se pedepseste cu inchisoarea de la unu la 5 ani si interzicerea exercitarii dreptului de a ocupa o functie publica.(2) Dispozitiile alin.(1) nu se aplica in cazul emiterii, aprobarii sau adoptarii actelor normative."Folosirea functiei pentru favorizarea unor persoane"Art. 301:(1) Fapta functionarului public care, in exercitarea atributiilor de serviciu, a indeplinit un act prin care s-a obtinut un folos patrimonial pentru sine, pentru sotul sau, pentru o ruda ori un afin pana la gradul II inclusiv se pedepseste cu inchisoarea de la unu la 5 ani si interzicerea exercitarii dreptului de a ocupa o functie publica pe o perioada de 3 ani.(2) Dispozitiile alin. (1) nu se aplica in cazurile in care actul sau decizia se refera la urmatoarele situatii:a) emiterea, aprobarea sau adoptarea actelor normative;b) exercitarea unui drept recunoscut de lege sau indeplinirea unei obligatii impuse de lege, cu respectarea conditiilor si limitelor prevazute de aceasta.De asemenea, s-a votat- (1) Dispoziţiile art.289 - 292, art.295, art.297 - 300 şi art.304 privitoare la funcţionarii publici se aplică în mod corespunzător şi faptelor săvârşite de către sau în legătură cu persoanele care exercită, permanent ori temporar, cu sau fără o remuneraţie, o însărcinare de orice natură în serviciul unei persoane fizice prevăzute la art.175 alin.(2) ori în cadrul oricărei persoane juridice.In sedinta comisiei juridice de saptamana trecuta, deputatul UDMR Marton Arpad si-a retras amendamentul controversat, eliminand sintagma "pricinuind un prejudiciu de interes public", prin care practic ar fi fost permisa angajarea rudelor de catre functionarii publici, exceptand parlamentarii. Decizia a fost luata dupa ce plenul votase retrimiterea proiectului la comisia juridica, la cererea PSD, tocmai pentru a se lamuri aceasta sintagma.