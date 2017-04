Klaus Iohannis la o dezbatere cu mediul de afaceri: Indemn ferm la prudenta in legatura cu diverse politici fiscale vehiculate in ultima vreme / Salariile trebuie sa creasca in ritmul si sustenabilitatea cresterii economice

Declaratiile lui Klaus Iohannis:

Mediul de afaceri este pilonul-cheie al oricarui demers de constructie nationala.Avem aici intreprinzatori romani si straini, companii mari si IMM-uri. Resping categoric tentativele populiste recente de a pune in opzitie investitiile straine si cele autohtone, companiile straine si cele romanesti. Asa ceva este o mare eroare.Convingerea mea profunda este ca antreprenoriatul romanesc se va consolida cu atat cu cat colaborarea cu companiile straine este mai stransa. De aceea am dorit sa intru in discutie cu oameni care creeaza valoare adaugata in economia Romaniei.Seful statului a vorbit despre atractivitatea Romaniei pentru investitorii straini, subliniind ca "este importanta si calitatea investitiilor".Economie nu are adversar mai de temut decat lipsa de predictibilitate si de incredere, avem nevoie de politici economice coerente si sustenabile pe termen lung.Indemn ferm la prudenta in legatura cu diverse politici fiscale vehiculate in ultima vreme.Niciun sector nu poate performa in lipsa infrastructurii. Constat ca guvernarile trec, dar problemele infrastructurii raman, in ciuda faptului ca nu banii lipsesc, nici cei romanesti, nici cei europeni.Asta ar trebui sa fie mai important decat disputa "pentru cine crestem mai rapid salariile bugetarilor".Salariile trebuie sa creasca in ritmul si sustenabilitatea cresterii economice.Prapastia dintre scoala si piata muncii poate fi micsorata daca introducem si scoala in rigorile pietei economice.Voi pleda in continuare pentru predictibilitate si responsabilitate economica, astfel incat politicile de astazi sa nu devina o nota de plata grea pentru generatiile de maine.Echilibrul si masura sunt intotdeauna esentiale in tot ce facem.Predictibilitatea trebuie sa fie foarte importanta. Noi nu stim nici macar cand sunt programate vacanteleSingura cale spre competitivitate e investitie serioasa si politici publice sanatoase