Norica Nicolai (ALDE) ii ia apararea lui Tudorel Toader: Ministrul Justitiei se comporta in limitele Constitutiei; o legiferare temeinica e preferabila uneia rapide

Norica Nicolai declara ca "Tudorel Toader ca si intreg Guvernul este tinut de o lege care vizeaza procedurile de tehnica legislativa, ma refer la legea 24. Sigur, consultarea este obligatorie. Nu trebuie sa consulte domnul Toader insa doar sistemul judiciar, trebuie sa consulte intreaga populatie si pe cei interesati in a avea o opinie asupra unui proiect de lege. Trebuie sa consulte obligatoriu Consiliul Superior al Magistraturii, care este institutia prevazuta in Constitutie a aviza, sigur, facultativ, aceasta lege pe care domnul Toader a pus-o in dezbatere".