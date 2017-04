Sorin Grindeanu: Am foarte multe discutii cu domnul Tudorel Toader in aceasta perioada incercand sa inteleg ce doreste sa faca, dar neintervenind absolut deloc

Remanierile nu le facem la televizor. Pe toti cei care sunt in echipa mea ii monitorizez, asa cum este normal.Eu am foarte multe discutii cu domnul ministru Tudorel Toader in aceasta perioada, incercand sa inteleg ceea ce doreste sa faca in acest domeniu, dar, subliniez, neintervenind absolut deloc.Ne aflam in faza de dezbatere publica cu modificarile la aceste legi, s-au luat puncte de vedere de la diverse institutii. Trebuie epuizata aceasta perioada pentru ca asa spune legea.Poate ca ritmul cu care sunt eu obisnuit si cu care au fost obisnuiti colegii mei din Guvern in aceste 3 luni este unul mai alert decat cel cu care a fost obisnuit pana acum domnul Tudorel Toader.Am discutii cu dansul astfel incat lucrurile sa se faca asezat, transparent, consultand toate institutiile si intr-un ritm care poate e mai alert cateodata decat ritmul CCR, ca sa dau un exemplu.Analizele le fac ca si prim ministru. Nu fac lucrurile astea la televizor si facand spectacol."Ministerul Justitiei va demara un amplu proces de consultare a sistemului judiciar cu privire la identificarea problemelor ce decurg din aplicarea noilor coduri si a propunerilor pentru remedierea acestora", a anuntat luni institutia , la doar o zi dupa ce Liviu Dragnea, seful PSD, il criticase pe ministrul Tudorel Toader pentru ca intarzie proiecte de modificare a legilor din Justitie.