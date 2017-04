Guvernatorul Deltei Dunarii, care il criticase pe Dragnea pentru partida de pescuit, a fost demis din functie

Baboianu a facut declaratiile critice la adresa premierului si a sefului PSD intr-un interviu la Europa FM.Baboianu a fost inlocuit in functie de Malin-Matei Musetescu, potrivit unor decizii publicate in Monitorul Oficial luni seara. Malin-Matei Musetescu a fost redactor-sef al revistei SuperPescar. El este autorul mai multor texte specializate privind pescuitul. Iata aici un exemplu despre "Stiuca: oscilanta sau vobler" si "Alegerea nalucii in functie de culoare" Cele doua decizii au fost luate avand in vedere propuneri ale ministrului Mediului.