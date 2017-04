Ministrul Justitiei a fost prezent luni la dezbaterea din Comisia juridica din Senat pe tema proiectului de lege privind gratierea unor pedepse."Daca nu va retrageti, atunci va asteptam si maine (n.r. marti), la ora 14,00 (...), unde vom discuta situatia legata de modificarile la Legile 303 (n.r. - Statutul magistratilor) si, dupa caz, 304 (n.r. - organizarea judiciara) si 317/2004 (n.r. - privind Consiliul Superior al Magistraturii), precum si alte chestiuni incidente legate de programul de guvernare, politica penala pe care o aveti in vedere", a afirmat, luni, presedintele Comisiei juridice din Senat, Serban Nicolae.Luni, Comisia juridica din Senat a decis sa solicite Biroului permanent prelungirea termenului de dezbatere la proiectul de lege privind gratierea de la 45 la 60 de zile. Termenul de adoptare tacita stabilit initial de Biroul permanent pentru acest act normativ se implineste marti, 25 aprilie.Motivarea acestei solicitari de prelungire a fost explicata de presedintele Comisiei juridice a Senatului, Serban Nicolae, prin complexitatea actului normativ.Propunerea de prelungire a termenului a fost avansata de senatorii juristi liberali si a fost votata in unanimitate in comisie.Pe 21 martie, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, le-a solicitat senatorilor din Comisia juridica sa amane dezbaterea proiectului de lege privind gratierea, explicand ca se pregatesc si alte masuri complementare, menite sa rezolve problemele din sistemul penitenciar. El sustinea ca noul pachet legislativ va fi finalizat in cel mult trei saptamani.Saptamana trecuta, Mariana Mot, secretar de stat in Ministerul Justitiei, preciza ca ministerul inca asteapta puncte de vedere de la institutiile implicate si ca proiectul va fi pus in dezbatere in masura in care aceste opinii vor fi stranse.