Basescu despre anchetarea alegerilor din 2009: Parchetul General a facut niste jocuri, a blocat comisia parlamentara

"Acum insa momentul in care au anuntat inceperea unei anchete la Parchet mi se pare nepotrivit, pentru ca stim cu totii ca in momentul in care parchetul preia o ancheta, trebuie sa inceteze ancheta parlamentara. Se pare ca Parchetul General a facut niste jocuri: dupa ce s-a votat infiintarea comisiei au anuntat ca incep o ancheta, deci este clar ca a fost blocata comisia parlamentara. In prima zi cand s-a facut public faptul ca au fost la Oprea in noaptea alegerilor eu am cerut o ancheta a parchetului si nu s-a intamplat nimic. Reactia a aparut abia azi. Deci e clar ca e un joc", a declarat Traian Basescu, potrivit News.ro.Fostul presedinte al Romaniei a spus ca spera ca in urma anchetei Parchetului General sa se afle cate dintre voturile valabil exprimate in turul doi al alegerilor prezidentiale au fost furate in defavoarea sa.Intrebat daca la audierile de la parchet ar trebui chemata si sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, Basescu a spus ca ar trebui chemati toti cei care au fost la Gabriel Oprea in seara alegerilor."De buna seama, cei care au fost la Oprea in casa ar trebui sa fie chemati sa spuna de ce erau acolo pentru ca ei erau in timpul serviciului, intr-un moment critic al alegerilor, perioada de numarare a voturilor si de transport a sacilor cu buletine de vot catre Birourile electorale judetene. Deci trebuiau sa fie la post la serviciu in biroul lor conectati la toate realitatile in caz ca se intamplau incidente, nu la Oprea la cina. La cina cam tarzie, ce-i drept, ca inteleg ca au inceput dupa ora zece", a mai spus Traian Basescu."Mie asta mi se pare un abuz si o smecherie tipica pentru modul... Stiti, domnul Lazar e un smecher, asa, ca il cunosc acum de mult timp. E o smecherie ca sa blocheze comisia", a spus Ponta, cu privire la declaratiile de luni ale lui Augustin Lazar privind posibilitatea inceperii unei anchete de catre Parchetul General.Ulterior, Parchetul instantei supreme a anuntat ca a deschis dosar penal privind alegerile prezidentiale din 2009 si ca face cercetari pentru abuz in serviciu si falsificarea documentelor si evidentelor electorale, ancheta fiind inceputa dupa informatiile facute publice de Dan Andronic."In cursul zilei de astazi, 24 aprilie 2017, la Sectia de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie a fost inregistrat un dosar penal care s-a constituit ca urmare a informatiilor facute publice de catre jurnalistul Dan Andronic si conform carora exista suspiciuni ca in procesul electoral din decembrie 2009 s-au implicat unele autoritati publice si/sau persoane, altele decat cele prevazute de lege", a anuntat Ministerul Public.Procurorii fac cercetari in rem pentru savarsirii infractiunilor de abuz in serviciu si falsificare a documentelor si evidentelor electorale.Anuntul vine dupa ce procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a declarat, referitor la afirmatiile lui Dan Andronic privind alegerile din 2009, ca Ministerul Public a analizat cu atentie discutiile din spatiul public si va da un punct de vedere in cazul acestora.