Deputatii juristi au votat ca detinutii sa primeasca o reducere de 6 zile din pedeapsa la fiecare 30 de zile in conditii necorespunzatoare

Termenul de 6 zile a fost propus de Eugen Nicolicea, presedintele Comisiei Juridice (PSD), dupa ce a fost respinsa propunerea formulata de deputatul UDMR Marton Arpad, de 9 zile.Cum sunt definite conditiile necorespunzatoare de detentie, potrivit amendamentului votat:(3) In sensul prezentului articol, se considera executare a pedepsei in conditii necorespunzatoare cazarea in oricare dintre situatiile urmatoare:a) cazarea intr-un spatiu mai mic sau egal cu 4mp/detinut, care se calculeaza excluzand suprafata grupului sanitar si a spatiilor de depozitare a alimentelor, prin impartirea suprafetei totale a camerei de detinere la numarul de persoane cazate in camera respectiva.b) lipsa accesului la activitati in aer liber;c) lipsa accesului la lumina naturala sau aer suficient ori disponibilitatea de ventilatie;d) lipsa temperaturii adecvate a camerei;e) lipsa posibilitatii de a folosi toaleta in privat si de a se respecta normele sanitare de baza precum si a cerintelor de igiena.f) existenta infiltratiilor umezelii mucegaiului in peretii camerelor de detentie.Acestea se calculeaza incepand cu 24 iulie 2012.Autorii amendamentului sunt deputatii de la PSD, ALDE, UDMR din comisia juridica.(4) Dispozitiile prezentului articol nu se aplica in cazul in care persoana a fost despagubita pentru conditii necorespunzatoare de detentie, prin hotarari definitive ale instantelor nationale sau ale Curtii Europene a Drepturilor Omului, pentru perioada pentru care s-au acordat despagubiri si a fost transferata sau mutata intr-un spatiul de detentie avand conditii necorespunzatoare.Dezbaterile pe acest proiect continua si marti in comisia juridica.