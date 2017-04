FOTO Deputatii PSD si-au facut aplicatie de mobil pentru o "comunicare mult mai interactiva" pe initiative legislative

"Am avut o prezentare a unei aplicatii la Sinaia, pentru care si-a dat acordul si presedintele Liviu Dragnea, astazi am prezentat-o impreuna cu tehnicul intregului grup. E o aplicatie pentru orice telefon smartphone fiindca toti avem smartphone acum. Fiecare se autentifica, are un mail special, o parola care se genereaza special ca sa fie securizat, este un sistem de comunicare intre parlamentarii PSD. Fiecare initiativa se urca pe aceasta platforma, fiecare parlamentar poate sa vina cu anumite amendamente, cu anumite puncte de vedere, sa fie si semnatar la initiativa altui coleg. Este un mod de comunicare mult mai interactiv, este o noutate pentru Parlamentul Romaniei", a explicat Marcel Ciolacu, liderul deputatilor PSD."Din acest moment incepem sa lucram, o saptamana o sa fie demonstrativ. In doua saptamani deja o sa fim operationali cu ea", a mai spus Ciolacu.Intrebat cine a realizat aplicatia si cat a costat, el a raspuns ca "nu a costat absolut niciun ban", ca a fost ideea fostului deputat Andrei Dolineaschi care acum lucreaza la grupul PSD si ca s-a ocupat de initiativa.