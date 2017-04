Tudorel Toader: "Astept cu mare interes decizia pilot a CEDO, cu speranta ca judecatorii europeni nu se asteapta ca peste noapte noi sa fim cei mai buni"

Declaratiile au fost facute in contextul in care in cadrul comsiei s-a propus prelungirea termenului de adoptare tacita a proiectului legii gratierii, pe motiv ca este o lege complexa. Legea gratierii a fost amanata in repetate randuri.Declaratiile lui Toader:"Legea cu privire la gratiere o declaram noi sau nu ca fiind de complexitate deosebita am convingerea ca ea are aceasta trasatura. Nu prin structura si continutul ei ci prin impactul pe care il va produce la nivel personal pentru cei care vor fi beneficiari dar si la nivel de politica penala care rtrebuie sa fie previzibila, coerenta.Va invit dle presedinte si pe toti ceilalati ca pe data de 18 mai sa participam impreuna la o conferinta "Cine face politica penala din Romania" pentru ca politica penala secventiala nu mai are aceeasi stabilitateMaine CEDO se va pronunta in legatura cu decizia pilot referitoare la sitautia din penitenciare, ceea ce inseamna ca ce discutam noi aici reprezinta un segment din politica penala dar va reprezenta si o parte din masurile pe care CEDO le asteapta si romanii le asteapta fata de starea de aglomeratie si conditiile din penitenciareEu ca ministru al Justitiei ce as putea afirma in asteparae deciziei CEDO: ca Guvernul a initiat o serie de masuri consistente pentru inlaturarea acelor conditii precare din penitenciare, pentru indeplinirea conditiilor stabilite. Se modernizeaza parte din penitenciare, sunt in constructie alte stabilimente, avem doua penitenciare noi, avem legea gratierii care va rezolva secvential o mica parte, avem legea recursului compensatoriu, noi vom veni cu modificarea Codului Penal care sa fie complementar celei de astazi.Ramanem in asteptarea deciziei pilot a CEDO si cu speranta ca judecatorii europeni nu se asteapta ca peste noapte noi sa fim cei mai buni, sa constate vointa de determinare, buna noastra creditna spre idneplinirea standardelor europene.Eu astept cu mare interese decizia de maine sper la o decizie echilibrata care sa itnelegea conditiile complexe de la noi, apoi vom veni cu masurile pe care le vom lua pentru respectarea conditiilor detinutilor din penitenciare."