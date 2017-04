Legea lobby-ului, unul dintre proiectele din Martea Neagra, dezbatuta luni de deputatii juristi/ In decembrie 2013 toate partidele au sustinut ca este "o lege necesara": "Nu o ingropam!"

Atat Guvernul Dacian Ciolos - pe 13 aprilie 2016, cat si Guvernul Sorin Grindeanu - pe 4 aprilie 2017 - au trimis un punct de vedere negativ pentru acest proiect de lege.

Ce prevede legea lui Nita in forma initiala



Ce spunea in 2013 Laura Florea, reprezentant al sectorului de lobby:





Asociatia Registrul Roman de Lobby (ARRL) a fost infiintata in iunie 2010 si are in prezent 11 membri, societati de consultanta in domeniul afacerilor publice si comunicare institutionala si ONG-uri. ARRL a elaborat si adoptat Codul de etica si sustine Registrul de Transparenta, registru public, deschis tuturor celor care desfasoara activitati de lobby, inspirat dupa cel constituit la Comisia Europeana si Parlamentul European. O comisia etica independenta si condusa de membri ai societatii civile asigura respectarea codului de etica.



Cum a fost ingropata legea lobby-ului, dupa ce s-a dat raport pe ea tarziu in noapte la comisia juridica in Martea Neagra