Liviu Dragnea nu exclude infiintarea unei comisii parlamentare de ancheta pentru referendumul din 2012

"Dacă se va înfiinţa o comisie şi pentru referendum, nu ştiu, poate că da, poate că nu, acolo fiind şi mai aproape evenimentele s-ar putea să dorească mai mulţi să vorbească sau să fie chemaţi. Am primit şi eu, am primit şi noi de la cetăţeni acelaşi lucru: dar de ce nu şi pentru referendum? Bun, eu nu exclud această variantă", a afirmat Liviu Dragnea.El a precizat că miercuri se va înfiinţa comisia de anchetă privind alegerile din 2009 şi tot miercuri această comisie va începe să funcţioneze. Dragnea a afirmat că persoanelor care vor fi chemate la audieri la această comisie le va fi greu să refuze invitaţia."Cred că o să fie greu să refuze, nu imposibil. Am văzut declaraţia procurorului general al României care are declaraţii din ce în ce mai arogante şi sfidătoare. Eu nu cred că cineva are dreptul să refuze să se prezinte la o comisie parlamentară, vorbim de Parlamentul României, într-un stat democratic. Dacă cineva, de exemplu, este chemat ca martor într-un dosar şi nu vrea să spună adevărul, poate fi încadrat la favorizarea făptuitorilor. Nu e comisie penală, dar această comisie poate să sesizeze organele de anchetă. Nu vreau să avem o atitudine războinică pentru că nu e făcută o comisie împotriva cuiva, nici măcar împotriva lui Traian Băsescu , este o comisie care va încerca să pună cap la cap nişte informaţii, nişte declaraţii, nişte documente, să încercăm să ajungem la un adevăr", a mai spus Dragnea.