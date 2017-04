Liviu Dragnea: Nu pot spune ca sunt foarte fericit ca l-am sustinut pe Tudorel Toader. Sunt si alti ministri de care sunt nemultumit

Dragnea l-a criticat din nou pe ministrul Justitiei ca a intarziat proiectul privind modificarea Codurilor penale, puse in dezbatere publica abia saptamana trecuta: Eu sunt nemultumit pentru ca faptul ca a spus ca a doua zi il pune pe site-ul ministerului si au trecut 3 saptatamani si nu l-a pus. S-au pierdut trei saptamani de zile. Colegii din Parlament normal ca au si ei suparariile lor pe asta", a spus liderul PSD.El a avertizat ca, daca ministerul intarzie, ar putea aparea initiative parlamentare: "Daca se intarzie foarte mult, initiative legislative pot apare si in Parlament. Parlamentul, in acest an, inca mai are dreptul sa legifereze. (...) Unii functionari din statul roman (...) critica Parlamentul atunci cand Parlamentul vrea sa legifereze", mai spune Dragnea.Intrebat daca regreta faptul ca l-a sustinut pe Tudorel Toader pentru a fi ministru, Dragnea a raspuns:"Nu pot sa spun ca regret, dar nici nu pot sa spun ca sunt foarte fericit".Liderul PSD a adaugat ca are nemultumiri si fata de alti ministri. Intrebat daca este vorba despre mai mult de doi, cu referire la Tudore Toader si Viorel, Stefan, pe care Dragnea l-a criticat recent, social-democratul a confirmat: "Din pacate, mai multi de doi. Nu sunt ministri rai, dar eu am spus inainte de alegeri (...) ca acest program de guvernare este foarte riguros si cu care nu poti sa te joci."