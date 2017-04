Iohannis, mesaj de Ziua Fortelor Terestre: Armata da consistenta conceptului de aparare, devine un instrument eficient

Presedintele Klaus Iohannis a adresat, duminica, un mesaj de felicitare cu ocazia Zilei Fortelor Terestre, afirmand ca armata trece printr-un proces de modernizare care da "consistenta conceptului de aparare" si devine un "instrument eficient" in cadrul NATO, informeaza News.ro."Acest moment festiv imi ofera prilejul de a sublinia inca o data importanta Fortelor Terestre, care alaturi de celelalte categorii de forte, traverseaza un proces accelerat de instruire si modernizare. Prin aceasta ampla transformare, armata noastra da consistenta conceptului de aparare si securitate extinsa si devine un instrument adaptat si eficient, capabil sa contracareze amenintarile prezente si viitoare", se arata in mesajul presedintelui.El aminteste ca, la Summitul NATO de la Varsovia din 2016, au fost adoptate o serie de decizii care implica si Fortele Terestre, carora le revin sarcini concrete si semnificative."Contextul actual, in care observam o dinamica accentuata a riscurilor si amenintarilor la adresa securitatii europene, nu face decat sa confirme oportunitatea acestor masuri si necesitatea implementarii lor", precizeaza Iohannis.Seful statului subliniaza ca, prin alocarea a 2% din PIB pentru Aparare,"Romania a creat conditiile favorabile indeplinirii obiectivelor noastre strategice privind capacitatea de lupta si interventie a armatei in context aliat", fapt de care beneficiaza si Fortele Terestre beneficiaza. "Adresez tuturor celor care fac parte din Fortele Terestre urari de sanatate, prosperitate, impliniri pe toate planurile si putere de munca", isi incheie Iohannis mesajul.